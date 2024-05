Huy động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm

Ngày 15/5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc) điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Theo đó, mục tiêu của phong trào là huy động Nhân dân tích cực, tự giác chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự; tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng các mô hình bảo đảm an ninh trật tự hoạt động hiệu quả…

TRÍ NHÂN