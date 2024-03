Triển khai mô hình Công an phường điển hình về an ninh trật tự

Ngày 29/3, UBND phường Tân Phước (TX.Phú Mỹ) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Theo đó, Công an phường Tân Phước đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thường xuyên phân tích tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên từng địa bàn, từ đó xác định địa bàn phức tạp về ANTT, các băng nhóm tội phạm nổi lên để xây dựng kế hoạch đấu tranh, triệt xóa; tham mưu thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm, bảo vệ ANTT…

TRÍ NHÂN