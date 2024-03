Bảo vệ trẻ tránh các nguy cơ bị xâm hại

Trước thực trạng xảy ra các vụ xâm hại trẻ trên địa bàn, UBND huyện Châu Đức đã yêu cầu các xã, thị trấn, đơn vị có liên quan rà soát, lập danh sách và quản lý trẻ em có nguy cơ bị xâm hại để thực hiện tốt công tác quản lý cũng như đề xuất những giải pháp hỗ trợ.

Ngày 25/3, UBND huyện Châu Đức họp bàn giải pháp đấu tranh phòng, chống xâm hại trẻ em.

Chiều 9/3, Đ.V.T. (SN 1982, ngụ xã Láng Lớn) nhân lúc vắng người đã nhẫn tâm xâm hại tình dục T.K.N. (cháu của T., SN 2012). Vụ việc bị gia đình phát giác và trình báo tới Công an xã Láng Lớn. Đến ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.V.T. để điều tra hành vi dâm ô đối với người chưa đủ 16 tuổi.

Trước đó, ngày 12/1, Công an xã Đá Bạc bàn giao N.T.T. (SN 2006, trú xã Quảng Thành) cho Công an huyện điều tra xử lý theo thẩm quyền vụ “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra cùng ngày trên địa bàn. Qua điều tra ban đầu, N.T.T. đã có hành vi hiếp dâm L.P.U. (SN 2011, trú huyện Châu Đức).

Theo báo cáo của Công an huyện Châu Đức, chỉ trong quý I/2024, tại địa phương xảy ra 2 vụ với 2 trẻ em bị xâm hại, trong đó có 1 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 1 vụ dâm ô trẻ em. Trước tình trạng này, UBND huyện Châu Đức liên tục họp bàn đưa ra nhiều giải pháp giải pháp đấu tranh ngăn chặn. Trong đó, giao Phòng Lao động-TBXH chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện rà soát, nghiên cứu các quy định hiện hành để tham mưu thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện.

Tổng hợp, theo dõi, quản lý danh sách trẻ em có nguy cơ bị xâm hại để thường xuyên tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và đề xuất các giải pháp hỗ trợ. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nắm chắc số trẻ em có nguy cơ bị xâm hại trên địa bàn để theo dõi, quản lý.

"Các xã, thị trấn, đơn vị liên quan cần vào cuộc quyết liệt hơn, nắm chắc địa bàn và danh sách trẻ em có nguy cơ bị xâm hại để tập trung thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. Phối hợp với cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án có liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật", ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức nói.

Ban Dân tộc phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đá Bạc vào ngày 12/3.

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Bản, nhằm bảo vệ trẻ, tránh nguy cơ bị xâm hại, UBND huyện đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Huyện Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với đoàn viên, hội viên về các vấn đề quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, sức khỏe sinh sản, tâm sinh lý lứa tuổi vị thành niên... thông qua kế hoạch hoạt động của các đơn vị trong năm 2024.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động gia đình, nhà trường và xã hội về thay đổi nhận thức, chuẩn mực xã hội, tập quán ứng xử với trẻ em. Sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội nhằm nâng cao hiểu biết về nguyên nhân, tác hại và nhận diện các đối tượng, hành vi xâm hại trẻ em.

Theo Công an huyện Châu Đức, đơn vị cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều buổi tọa đàm, tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là những vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội cho HS. Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề bảo vệ trẻ em và người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật tại công an các xã, thị trấn trên địa bàn. Công an huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp xúc hướng dẫn gia đình, nhà trường có biện pháp quản lý, theo dõi động viên, giúp đỡ các em bị xâm hại…

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN