Ở xã không còn tệ nạn ma túy

Mô hình “Nói không với tệ nạn ma túy” sau 1 năm triển khai tại xã An Nhứt (huyện Long Điền) đã mang lại hiệu quả rõ rệt khi tệ nạn ma túy được kiểm soát, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Mô hình này được Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (V05) Bộ Công an giới thiệu là một trong những mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được nhân rộng trên toàn quốc.

Công an xã An Nhứt (huyện Long Điền) trò chuyện, thăm hỏi trường hợp đang quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Triển khai hiệu quả “Nói không với tệ nạn ma túy”

Về xã An Nhứt vào những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay da đổi thịt của một xã thuần nông. Ngoài cơ sở hạ tầng khang trang, điều khiến người dân vui mừng đó là ANTT nơi đây ổn định, tệ nạn ma túy không còn.

Ông Nguyễn Văn Vui, người dân ấp An Hòa, xã An Nhứt cho biết, trước đây, trên địa bàn ấp có một số thanh niên nghiện ma túy làm bà con lối xóm bất an. Hiện nay, tình trạng này đã không còn. Một số thanh niên sau khi được lực lượng chức năng đưa đi cai nghiện thành công, trở về địa phương đã tu chí làm ăn, hòa đồng với hàng xóm.

Đơn cử như trường hợp anh Nguyễn C.Th. (27 tuổi, trú tại ấp An Hòa). C.Th. là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Trong một lần đi nhậu bị bạn bè rủ rê, anh thử ma túy đá. Sau đó, anh bị công an xã kiểm tra phát hiện dương tính với ma túy nên đưa đi cai nghiện bắt buộc. Năm 2022, C.Th. cai nghiện thành công, trở về địa phương. “Bây giờ tôi chỉ lo làm ăn, không ham tụ tập ăn nhậu như trước đây nữa. Tôi cảm ơn công an xã, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho tôi có công việc ổn định”, anh Th. nói.

Theo Thiếu tá Phạm Thanh Hữu, Trưởng Công an xã An Nhứt, anh Th.là trường hợp sau cai nghiện duy nhất đang được theo dõi tại địa phương. Công an xã sẽ kiểm tra ma túy định kỳ hoặc bất chợt đối với anh Th. Bên cạnh đó, các hội đoàn thể của ấp được cử để theo dõi, kèm cặp rất sát sao anh Th. Nếu phát hiện anh Th. có biểu hiện bất thường sẽ lập tức báo ngay cho lực lượng công an xã. Đồng thời, để anh Th. yên tâm tái hòa nhập cộng đồng, chính quyền địa phương còn giới thiệu anh Th. làm thợ nhôm kính tại TP.Bà Rịa với thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, anh Th. được Hội Cựu chiến binh xã hỗ trợ vay vốn 20 triệu đồng để học lái xe.

“Những trường hợp đã từng sử dụng ma túy cai nghiện thành công, có công ăn việc làm ổn định, tôi thành lập nhóm zalo thường xuyên thăm hỏi, động viên nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để tìm hướng giải quyết. Đồng thời phối hợp hội, đoàn thể thăm hỏi tặng quà cho những đối tượng có tiền sự về ma túy”. Thiếu tá Phạm Thanh Hữu cho biết. Ngoài ra, Công an xã còn phối hợp cùng Đoàn thanh niên xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ma túy, tác hại của chất ma túy, hệ lụy của ma túy cho những đối tượng ma túy cũng như đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã; kết hợp cảm hóa, giáo dục và tư vấn hướng nghiệp cho 12 thanh niên từng có vi phạm về ma túy.

Tiếp tục nhân rộng

Thiếu tá Phạm Thanh Hữu cho biết, xã An Nhứt có 1.241 hộ, 4.763 khẩu, chia làm 3 ấp với 25 tổ dân cư. Xuất phát từ tình hình thực tế, tính chất đặc thù của địa bàn xã, lãnh đạo Công an huyện Long Điền đã chỉ đạo Công an xã An Nhứt tham mưu Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ban Chỉ đạo 138) xã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị xây dựng mô hình “Nói không với tệ nạn ma túy”.

Cuối năm 2022, mô hình này được triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý, BCĐ 138 xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, mua bán người và mô hình để phát hiện những khó khăn, vướng mắc. Từ đó, đề ra giải pháp nhằm chấn chỉnh và đề ra phương hướng tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả tốt hơn.

Qua 1 năm thực hiện mô hình “Nói không với tệ nạn ma túy”, tình hình ANTT trên địa bàn xã An Nhứt ổn định, chưa phát sinh đối tượng nghiện ma túy mới. Toàn xã chỉ còn 1 trường hợp trong diện quản lý sau cai nghiện.

Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, mô hình đạt hiệu quả cao là nhờ sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị xã An Nhứt, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Đảng ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 138 xã; vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng công an xã, sự phối hợp chặt chẽ giữa công an và các đội nghiệp vụ công an huyện, cũng như sự tham gia tích cực, phối hợp nhịp nhàng của ban, ngành, đoàn thể, các ban ấp và tầng lớp Nhân dân.

Song song đó, ngành công an cũng thực hiện biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy cũng như quản lý đối tượng ma túy trên địa bàn. Đồng thời xác định rõ công tác cai nghiện, quản lý người sử dụng ma túy và quản lý sau cai nghiện giữ vai trò quan trọng góp phần làm trong sạch địa bàn, giảm tội phạm về ma túy, giảm đối tượng tái nghiện. Công an và chính quyền, đoàn thể địa phương phối hợp thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau khi cai nghiện ma túy, tăng cường công tác thăm hỏi, giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, hỗ trợ vốn, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

Công an xã đẩy mạnh công tác lập hồ sồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 116/NĐ-CP và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy Nghị định 105/NĐ-CP của Chính phủ. Nghiêm túc xử lý về hình sự những đối tượng có hành vi liên quan đến tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy để làm gương, tăng cường tính răn đe.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN