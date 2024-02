Quá tải bãi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông

Công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt là nồng độ cồn đang được lực lượng chức năng thực hiện nghiêm. Nhiều trường hợp thấy mức xử phạt nặng đã bỏ luôn phương tiện, gây quá tải ở các bãi tạm giữ.

Phương tiện vi phạm trật tự ATGT để tại sân Công an TP.Vũng Tàu do nhà tạm giữ phương tiện quá tải.

Không còn chỗ trống

Ngày 22/2, có mặt tại bãi tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính về trật tự ATGT của Phòng CSGT Công an tỉnh (đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa), phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận khuôn viên rộng hơn 1.000m2 ở đây không còn chỗ trống. Những chỗ trống tại trụ sở cũng được tận dụng để làm nơi tạm giữ phương tiện vi phạm, trong đó phần lớn là xe máy.

Tương tự, khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm của Công an TP.Vũng Tàu ở đường 30/4, phường Thắng Nhất với sức chứa vài ngàn phương tiện cũng chật kín. Do quá tải nên sân Công an TP.Vũng Tàu tại đường Nguyễn Thái Học cũng được trưng dụng để làm nơi tạm giữ phương tiện.

Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) cho biết, mỗi ngày, lực lượng CSGT và trật tự xử lý khoảng 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và đều phải tạm giữ phương tiện. Chỉ 2 tháng trở lại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ gần 1.000 phương tiện vi phạm trật tự ATGT. Bên cạnh đó, số lượng phương tiện năm 2022 còn tồn 300 trường hợp. Năm 2023 là 1.000 trường hợp dẫn tới quá tải tại nhà tạm giữ phương tiện.

Để bảo đảm an toàn PCCC cho các kho, bãi tạm giữ tang vật, phương tiện, cán bộ, chiến sĩ phải kiểm tra thường xuyên. Đồng thời, tổ chức phân loại phương tiện theo từng nhóm để bảo quản, đẩy nhanh tiến độ xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhằm giảm áp lực cho các kho, bãi. Vào buổi trưa nắng nóng, bảo vệ phải phun nước vào những phương tiện tập kết ngoài trời, không có mái che để giảm nhiệt độ.

Thanh lý, đấu giá phương tiện

Theo Trung tá Phan Quốc Việt, thời gian qua, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện mang lại hiệu quả rõ rệt. Số vụ TNGT nghiêm trọng dẫn đến chết người liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh nói chung và TP.Vũng Tàu nói riêng giảm sâu. Tuy nhiên, lực lượng CSGT và trật tự gặp nhiều khó khăn do phải quản lý các phương tiện tạm giữ.

“Sở dĩ các phương tiện tồn, quá tải tại các bãi tạm giữ vì lỗi phạt vi phạm nồng độ cồn tương đối cao, đôi khi cao hơn giá trị phương tiện vi phạm và có hình thức xử phạt bổ sung tước GPLX. Do đó, nhiều người vi phạm đã bỏ phương tiện, làm gia tăng số lượng phương tiện bị tạm giữ tại các kho, bãi. Bên cạnh đó, nhiều phương tiện mua bán không sang tên đổi chủ (phần lớn ngoài tỉnh) nên không làm được đăng ký xe, không giải quyết lấy được phương tiện”, Trung tá Phan Quốc Việt lý giải và cho biết thêm, Đội CSGT và Trật tự đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc lên Ban Chỉ huy Công an thành phố để đề xuất các cấp có biện pháp giải quyết.

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn cao, phương tiện cũ nát hết niên hạn hoặc không giấy tờ (chủ yếu là xe máy) nên người vi phạm có tâm lý bỏ phương tiện. Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh thuê một số bãi giữ xe để giải phóng lượng phương tiện đang tạm giữ tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, rà soát, thống kê các phương tiện để thanh lý, đấu giá theo quy định. (Trung tá Trần Thanh Tùng, Đội trưởng Đội tuyên truyền - Điều tra giải quyết tai nạn - Xử lý vi phạm, Phòng CSGT - Công an tỉnh).

Theo Trung tá Phan Quốc Việt, với các trường hợp vi phạm trật tự ATGT của các năm trước tồn mà chủ phương tiện chưa lên giải quyết, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục mời lên làm việc. Trường hợp quá hạn giải quyết thì sẽ thống kê, lập hồ sơ để thực hiện thanh lý theo quy định.

Trung tá Trần Thanh Tùng, Đội trưởng Đội tuyên truyền - Điều tra giải quyết tai nạn - Xử lý vi phạm, Phòng CSGT (Công an tỉnh) cho hay, bãi tạm giữ phương tiện của Phòng CSGT đang tạm giữ các phương tiện vi phạm trật tự ATGT và phương tiện phục vụ điều tra, giải quyết TNGT. Lực lượng CSGT tại các huyện, thành phố, thị xã cũng như CSGT tỉnh đang thực hiện chuyên đề nồng độ cồn xuyên suốt, bất kể ngày đêm, lễ, Tết song song với những chuyên đề khác. Có ngày Phòng CSGT tạm giữ 40 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; mỗi tháng tạm giữ gần 1.200 phương tiện nên dẫn đến quá tải tại các bãi tạm giữ.

