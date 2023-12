AN NINH - TRẬT TỰ 19/12/2023

Xử lý hành vi chứa mại dâm

Ngày 19/12, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ chứa mại dâm xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại cơ sở YHCT, đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang 3 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Quá trình điều tra, xác định N.A.T (SN 1974, trú tại tỉnh An Giang, là quản lý cơ sở) và N.T.B.T (SN 1988, trú tại tỉnh Vĩnh Long, là nhân viên quản lý thu chi của cơ sở) có hành vi chứa mại dâm. (Lê Nguyễn)

Buôn bán, tàng trữ pháo hoa nổ

Ngày 19/12, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý N.G.H (SN 2004, trú tại TP.Hồ Chí Minh) về hành vi buôn bán hàng cấm, xảy ra tại TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức). Tang vật thu giữ gồm 5 hộp vuông chứa nhiều ống hình trụ, 1 túi nilon trong suốt chứa các viên dạng hình tròn (đối tượng khai là pháo hoa nổ). (Nguyễn Văn)

* Đồn Biên phòng Long sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh bàn giao Đ.T.T (SN 1996, ngụ TP.Hồ Chí Minh) cho Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “tàng trữ hàng cấm”. Trước đó, trưa 18/12, tại quán cà phê Hạ Long (TX.Phú Mỹ), lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Long Sơn phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang T. tàng trữ 10 hộp pháo hoa nổ (trọng lượng 15 kg). Đồng thời, tạm giữ tang vật gồm: 1 xe máy, 2 ĐTDĐ và 630 ngàn đồng. (Trần Tiến)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 19/12, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại tổ 12, KP.Hải Lộc, TT.Long Hải, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang N.T.N.T (SN 1992, trú tại tỉnh Bình Thuận) có hành vi tàng trữ trái phép 21 gói nhỏ bên trong có chứa bột mịn màu trắng (đối tượng khai là ma túy dạng đá). (Sơn Khê)