Huyện Xuyên Mộc: Nhức nhối nạn trộm thiết bị điện

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm vật tư, thiết bị hệ thống điện chiếu sáng công cộng. Hành vi này không chỉ dẫn đến mất điện, thiệt hại tài sản công mà còn gây rò rỉ điện, nguy hiểm đến tính mạng người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông.

Các Automat bị mất cắp.

Liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm

Ngày 17/12, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ trộm dây cáp điện tại xã Bình Châu. Trước đó, trong quá trình tuần tra, mật phục, Công an xã cùng trinh sát Công an huyện phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi trộm dây cáp điện tại khu vực ấp Bình An, gồm: Lê Thành N. (SN 1994, trú tại tỉnh Kiên Giang), Lương Văn D. (SN 1993, tạm trú tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) và Nguyễn Thị Hoài U. (SN 1995, trú tại huyện Xuyên Mộc). Tang vật thu giữ gồm 49,4m dây cáp điện nặng 78kg, trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Xuyên Mộc, thời gian gần đây, qua công tác kiểm tra hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ trộm cắp, phá hoại dây điện, khởi động từ, Automat...

Đơn cử, đường ven biển (đoạn từ xã Bình Châu đến xã Phước Thuận) trong ngày 15/7 xảy ra 2 vụ mất trộm tại trạm gần bãi tắm công cộng Bông Trang (mất 7m dây điện CVV 3x35mm2 và 2 đồng hồ điện hẹn giờ) và vị trí gần KDL Hương Phong - Hồ Cốc (mất 13m dây điện CVV 3x35mm2, 35m dây CVV 2x2,5mm2, 2 đồng hồ điện hẹn giờ). Tiếp đó, ngày 17/8, trạm gần KLD Hương Phong - Hồ Cốc lại bị mất trộm 13m dây điện CVV 2x35mm2 và 6m dây CV 1x16mm2.

Tương tự, ngày 17 và 18/7, trên QL55 (đoạn từ xã Bưng Riềng đến xã Bình Châu) cũng xảy ra 2 vụ trộm. Cụ thể, trạm tại vị trí ấp Khu I, xã Bình Châu bị mất trộm 6m dây điện CVV 3x35mm2 và 1 đồng hồ điện hẹn giờ; trạm tại rừng Phước Bửu - Bình Châu (gần CCN chế biến hải sản Bình Châu) mất trộm 6m dây điện CVV 3x35mm2 và 2 đồng hồ điện hẹn giờ.

Dây điện chiếu sáng bị các đối tượng đào trộm.

Đại diện Công ty TNHH Tú Tài - đơn vị trúng thầu duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng năm 2023 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc cho biết, quá trình thực hiện gói thầu, công ty phát hiện một số tuyến điện chiếu sáng xảy ra tình trạng mất trộm vật tư, thiết bị từ ngày 15/7 đến nay. Do đó, Công ty đã kiểm kê vật tư, thiết bị mất trộm để báo cáo UBND huyện và Phòng Kinh tế - Hạ tầng có hướng xử lý.

Triển khai biện pháp ngăn chặn

Ông Trần Văn Dững, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, trước tình trạng nêu trên, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra xử lý những vụ trộm cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng công cộng và tăng cường lực lượng bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện.

Trộm cắp vật tư, thiết bị hệ thống điện công cộng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người; làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế, làm mất an ninh trật tự xã hội trên địa bàn nên cần phải xử lý nghiêm. Theo Điều 173, Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về tội trộm cắp tài sản, hành vi trộm cắp thiết bị, vật tư điện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù lên đến 20 năm.

UBND huyện giao Phòng VH-TT tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng mất cắp thiết bị điện chiếu sáng công cộng để người dân biết phối hợp cùng lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống, tố giác tội phạm. UBND xã, thị trấn thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Để bảo đảm an toàn về điện, huyện cũng đề nghị Công ty TNHH Tú Tài phối hợp các đơn vị liên quan xử lý kịp thời các thiết bị điện đã bị trộm.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN