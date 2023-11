AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 14/11

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Lý Thị Thanh Thoại (SN 1996, trú huyện Long Điền) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 4 đến tháng 6/2022. Bị hại là anh P.S.K. (SN 1988, trú TP.Vũng Tàu) với tài sản bị chiếm đoạt là 870 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 14/11, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản, xảy ra tại nhà anh V.V.G. (SN 1993, ngụ ấp Tân Hòa, xã Long Tân). Theo hồ sơ, tại địa điểm trên, Đặng Hiếu Quốc (SN 1990, trú huyện Đất Đỏ) trộm 1 loa kéo karaoke trị giá khoảng 4,3 triệu đồng. (Phước An)

Tự gây tai nạn, 1 người đàn ông tử vong

Đó là hậu quả vụ TNGT xảy ra tại khu vực vòng xuyến QL55 và đường 27/4, thuộc KP.Láng Sim, TT.Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc). Theo Công an huyện Xuyên Mộc, xe mô tô biển số 72G1-457.. do ông N.V.H (SN 1967, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển đến địa điểm trên thì tự đâm vào vòng xuyến. Hậu quả, ông H. tử vong. Nguyên nhân vụ TNGT đang được Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra làm rõ. (Trí Nhân)

Xử lý hành vi xâm hại tình dục

Ngày 14/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Phạm Phương Sang (SN 1992, trú TP.Vũng Tàu) về hành vi hiếp dâm. Trước đó, Sang đến nơi ở của chị V.N.N.H. (SN 1998, ở đường Bình Giã, phường 8, TP.Vũng Tàu) dùng dao đe dọa, khống chế ép chị H. cho quan hệ tình dục. Sau đó, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Công an TP.Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự Sang. (Lê Nguyễn)