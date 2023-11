Bắt nhanh đối tượng cướp tài sản người đi đường

Ngày 10/11, Công an huyện Long Điền cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Then Hải Sơn (38 tuổi, tạm trú TT.Long Điền, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Sơn tại cơ quan côn an

Quá trình điều tra xác định, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8/11, Then Hải Sơn điều khiển xe mô tô, mang theo 1 con dao tự chế dài 37cm đi từ KP. Long Tân, TT.Long Điền hướng về công viên Bàu Thành (huyện Long Điền) để tìm kiếm người đi đường cướp tài sản.

Khi đến khu vực thuộc ấp An Hoà, xã An Ngãi (huyện Long Điền), Sơn phát hiện một người thanh niên điều khiển xe mô tô một mình nên tăng tốc đuổi theo. Khi chạy song song với xe mô tô của người thanh niên, Sơn cầm con dao chém một nhát vào tay của người này và yêu cầu đưa tiền.

Hung khí đối tượng sử dụng gây án

Khi thấy thanh niên không nói gì, Sơn tiếp tục điều khiển xe chạy lên phía trước chặn ngang đầu xe người này. Ngay lập tức, người thanh niên quay ngược xe bỏ chạy. Sau khi cướp bất thành, Sơn bỏ về nhà.

Quá trình điều tra, truy xét, cơ quan công an đã mời Then Hải Sơn làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG