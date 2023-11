Từ năm 2021 đến nay, 581 người chết do tai nạn giao thông

Chiều 14/11, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do ông Trần Tuấn Lĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) tại Công an tỉnh.

Từ năm 2021 đến nay, Công an tỉnh tổ chức 404 lượt tuyên truyền với gần 200 ngàn người tham dự. Lực lượng CSGT toàn tỉnh lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự ATGT hơn 82 ngàn trường hợp, tạm giữ gần 22 ngàn phương tiện, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 148 tỷ đồng. Toàn tỉnh xảy ra 1.133 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 581 người chết, 804 người bị thương.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đề nghị Công an tỉnh cần tiếp tục tăng cường xử lý tình trạng thanh thiếu niên nẹt pô, tụ tập, lạng lách trên đường cũng như sớm có phương án giải quyết vấn đề kho bãi tạm giữ phương tiện.

