Nhiều HS đi xe máy trên 50 phân khối bị xử phạt, nhắc nhở

Triển khai chương trình xây dựng TP.Vũng Tàu an toàn giao thông, một trong những trọng tâm là xây dựng văn hóa giao thông ở thế hệ trẻ. Thời điểm này, CSGT thành phố đang xử lý mạnh tình trạng HS đi xe máy phân khối lớn đến trường.

Cán bộ Đội CSGT và Trật tự - Công an TP. Vũng Tàu lập biên bản các trường hợp HS điều khiển xe máy trên 50CC sáng 26/9.

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm

6 giờ sáng 26/9, Đội CSGT và Trật tự - Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với CSCĐ - Công an tỉnh kiểm tra, xử phạt các trường hợp HS điều khiển xe máy trên 50 CC , xe đạp điện không đội nón bảo hiểm... trong nội thị.

Ghi nhận sau 1 giờ tuần tra, kiểm soát khu vực điểm Trường THPT T.N.H, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản 28 trường hợp HS điều khiển xe máy trên 50 CC không có giấy phép lái xe.

Thiếu tá Ngô Văn Trọng vừa lập viên bản vừa giải thích với một HS: "Cháu không có bằng lái xe thì không được phép điều khiển xe trên 50 CC đến trường. Hành vi này gây nguy hiểm cho bản thân và người lưu thông trên đường".

Là một trong những phụ huynh có con điều khiển xe máy trên 50 CC không có giấy phép lái xe đến trường, anh N.T.G (ngụ TP. Vũng Tàu) phân trần: “Sáng nay bố mẹ bận đi làm không đưa con đến trường được, trong khi xe máy điện hỏng nên cháu sử dụng xe gắn máy đến trường”.

Trong khi đó, đại diện Trường THPT T.N.H cho hay: “Tiết chào cờ sáng 25/9, nhà trường tiếp tục nhắc nhở, quán triệt về việc HS không điều khiển xe máy trên 50 CC đến trường thì hôm nay lực lượng chức năng kiểm tra xử phạt nhiều trường hợp là HS của trường vi phạm. Để xử lý dứt điểm vấn đề này, bên cạnh việc tuyên truyền của nhà trường cũng cần có sự phối hợp của cơ quan chức năng trong kiểm tra xử lý và ý thức của phụ huynh”.

Còn trong sáng 22/9, tuần tra khu vực Trường THPT Đ.T.H, Tổ công tác lập biên bản xử phạt 13 HS điều khiển xe máy trên 50 CC và điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi.

Trước đó, các ngày 20/9 và 25/9 kiểm tra tại Trường THPT L.H.P, lực lượng chức năng đã lập biên bản trong ngày 20/9 là 19 trường hợp và ngày 25/9 là 32 HS.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Tân, Đội phó Đội CSGT và Trật tự, Công an TP.Vũng Tàu, thời gian qua, nhằm kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra đối với HS, lực lượng CSGT phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông văn hóa giao thông cho HS. Bên cạnh đó, mời phụ huynh đến cam kết không giao xe máy trên 50 CC cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi. Tuy nhiên, tình trạng HS vi phạm trật tự ATGT vẫn tiếp diễn.

Các đợt ra quân kiểm tra xử phạt các trường hợp HS điều khiển xe máy trên 50CC, xe đạp điện không đội nón bảo hiểm... trên đường nội thị kể trên nằm trong kế hoạch chuyên đề tăng cường tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông tại trường học. Đây là một trong những động thái bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn theo chỉ đạo của lãnh đạo TP. Vũng Tàu.

6 tháng đầu năm 2023, TP. Vũng Tàu xảy ra 65 vụ TNGT, làm chết 24 người, bị thương 39 người và hư hỏng 117 xe các loại.

Hướng đến TP.Vũng Tàu an toàn giao thông

Tại hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới” ngày 15/9, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa nhấn mạnh toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu đang ra sức chung tay xây dựng “TP. Vũng Tàu an toàn giao thông” theo tinh thần Nghị quyết số 16 ngày 10/8/2023 của Thành ủy Vũng Tàu.

Trong đó, để xây dựng mô hình “TP. Vũng Tàu an toàn giao thông”, ngoài 9 tiêu chí chung, TP. Vũng Tàu đề ra 7 tiêu chí như: Phấn đấu mỗi năm kéo giảm tai nạn giao thông từ 5-10% so với cùng kỳ năm trước trên 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương; không để xảy ra ùn tắc cục bộ giao thông trên địa bàn TP. Vũng Tàu; tuyên truyền và ký cam kết tại các khu dân cư, quán ăn không có trường hợp nào đã uống rượu bia điều khiển phương tiện. Tăng cường xử phạt vụ việc vi phạm liên quan đến nồng độ cồn từ 10-15%. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng ca, tăng cường lực lượng và số vụ phát hiện vi phạm hành chính từ 10% trở lên. Trong đó, chú trọng tình trạng HS không có giấy phép lái xe điều khiển xe máy trên 50CC đến trường. Trường hợp, phát hiện HS vi phạm thì đơn vị trường học có HS này không xem xét xếp thi đua khen thưởng.

Song song đó, nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vi phạm thông qua camera ghi hình, camera giám sát, chỉ tiêu phát hiện xử lý qua hình ảnh đạt 45% tổng số vụ việc phát hiện, xử lý. Đồng thời tuyên truyền hướng dẫn người dân ý thức và kỹ năng nhường đường khi tham gia giao thông, kết hợp với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy định “không nhường đường” khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông trong Nhân dân. Tuyên truyền chấp hành pháp luật về giao thông đến mỗi người dân ít nhất 1 người/1lần/năm; Nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tối thiểu 70% trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về phương tiện giao thông cho người dân, DN.

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa nhấn mạnh, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên toàn thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất; xem nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và thường xuyên.

Bài, ảnh: QUANG LÊ