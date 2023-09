Tập huấn về công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền

Ngày 28/9, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về nhân quyền của tỉnh, đã đến dự hội nghị tập huấn công tác đấu tranh và bảo vệ nhân quyền năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đặng Minh Thông, ghi nhận và đánh giá việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi của người dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được chú trọng; công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương, người có công đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị ở địa phương, không để xảy ra vụ việc, vấn đề phức tạp, tạo điểm nóng hoặc dự luận xấu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hội nghị tập huấn lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và đặc biệt là cán bộ chủ chốt trực tiếp chỉ đạo, tham mưu, thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày hai chuyên đề: “Quyền lao động theo các cam kết quốc tế về lao động của Việt Nam” và “Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”.

Trong đó, cung cấp nhiều thông tin, kiến thức về quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về đảm bảo quyền lao động, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; trách nhiệm của Việt Nam khi thực hiện các cam kết, công ước quốc tế; thông báo tình hình các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá Việt Nam và công tác đấu tranh với hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền trong tình hình mới.

Báo cáo viên phổ biến các chuyên đề tại hội nghị



Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HUY