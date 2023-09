Lãnh 5 năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 18/9, TAND huyện Châu Đức mở phiên xét xử tuyên phạt Trần Văn Toàn (SN 1984, ngụ TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức) 5 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trần Văn Toàn bị tuyên phạt 5 năm tù vì “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 11/1, Toàn điều khiển xe mô tô biển số 72F1-103.74 từ TT. Ngãi Giao đến TP.Vũng Tàu mua 300 ngàn đồng ma túy đá của Linh (chưa rõ họ tên, địa chỉ). Rạng sáng 12/1, Toàn mang ma túy đến nghĩa địa gần Trường tiểu học Ngãi Giao (TT. Ngãi Giao), chiết một ít ra sử dụng. Đến 16 giờ cùng ngày, Toàn mang số ma túy còn lại đến Trung tâm thương mại TT.Ngãi Giao. Tại đây, ông T. (ngụ TT. Ngãi Giao) phát hiện chiếc xe Toàn điều khiển là của ông bị mất trộm nên đã báo công an tới giải quyết.

Công an phát hiện và thu giữ trên người Toàn 1 bịch nylon có chứa hơn 0,13 gam ma túy đá loại Methamphetamine. Tại cơ quan công an, Toàn khai mua xe mô tô của một người tên Hải (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với giá 1,5 triệu đồng. Qua xác minh đây là xe của ông T. bị mất trộm ngày 6/1 nên công an trả lại cho ông T. Riêng biển số 72F1-103.74 là của xe máy Sirius do bà H. (ngụ TT.Ngãi Giao) làm chủ. Biển số xe này bà H. bị làm rơi nên công an đã trả lại cho bà H.

Theo hồ sơ, tháng 3/2019, Toàn bị TAND huyện Châu Đức xử phạt 6 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Tới tháng 6/2020, Toàn tiếp tục bị TAND huyện Châu Đức xử phạt 15 tháng tù giam về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, vào năm 2010, TAND huyện An Dương, TP. Hải Phòng từng xử phạt Toàn 30 tháng tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

THÁI BÌNH