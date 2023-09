Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh vừa ký văn bản số 12483/UBND-VP chỉ đạo sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trong đó, Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, đặc biệt là thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC, công trình xây dựng đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC…

Đồng thời, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng pháp luật về PCCC, đặc biệt là biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người để tổ chức, DN, người làm việc tại các cơ sở và nhân dân biết, tự giác thực hiện. Thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho tất cả hộ gia đình, người dân sống tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao…, nhất là phương án chữa cháy, CNCH lớn, có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao trên địa bàn như: khu nhà cao tầng, chung cư, hộ gia đình, khu vực đông dân cư sinh sống, KCN, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí. Đặc biệt, tăng cường công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về an toàn PCCC.

Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra gồm: Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công thương, Điện lực tỉnh, UBND cấp huyện để tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn PCCC đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn tỉnh.

Duy trì nghiêm túc chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm nhận và xử lý nhanh tin báo cháy; chuẩn bị đủ lực lượng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, hạn chế cháy lớn xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH (gọi tắt là APP - 114), hệ thống truyền dữ liệu, tin báo sự cố giữa cơ sở nguy hiểm cháy nổ và Trung tâm chỉ huy PCCC và CNCH để giảm thiểu tối đa thiệt hại do các vụ cháy, nổ và tai nạn, sự cố xảy ra.

PHƯỚC AN