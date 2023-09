Đánh nhau vì mâu thuẫn lúc nhậu, 2 người lãnh hơn 13 năm tù

Chiều 26/9, TAND mở phiên xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Liêm (SN 1966, ngụ tỉnh Bạc Liêu) 11 năm tù về tội “giết người” và Bùi Văn Minh Thuận (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai) 2 năm 6 tháng năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Thuận (bìa trái) và Liêm tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, tối 16/4, trong lúc nhậu cùng nhau tại hành lang khu nhà trọ tại phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ, Liêm xảy ra mâu thuẫn với Thuận. Thấy Thuận đứng lên thì Liêm cũng bỏ về phòng trọ của mình lấy dao đuổi chém Thuận.

Thuận bỏ chạy ra ngoài thì gặp anh Võ Thành Trung (ngụ tỉnh Đồng Nai) nên kể sự việc cho anh này nghe. Nghe xong, anh Trung cầm đoạn cây tre vào khu nhà trọ đánh trúng vào vai Liêm. Liêm và anh Trung lao vào đánh nhau. Thấy vậy, Thuận nhặt viên gạch ném về phía Liêm nhưng không trúng. Trong lúc giằng co, anh Trung bị Liêm chém nhiều nhát. Liêm cũng bị dao chém trúng nhiều nhát vào người.

Thuận cũng chạy đến đấm cho đến khi Liêm nằm im trên sàn. Anh Trung bị thương bò ra ngoài được Thuận cùng anh P. (người trong khu trọ) đưa đi cấp cứu. Trong lúc lấy xe đưa anh Trung đi cấp cứu, Thuận chạy xe cán qua lưng Liêm làm sây sát da. Anh P. đẩy Thuận ngã xuống xe để can ngăn rồi cùng Thuận đưa anh Trung đi cấp cứu. Liêm cũng được người quen đưa đi Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Hậu quả anh Trung tử vong do vết thương 1/2 dưới cẳng chân trái, mất máu cấp. Liêm bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra 4%.

Tại phiên toà, hai bị cáo khai nguyên nhân dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn về tiền mua bia lúc ăn nhậu rồi xảy ra cự cãi. Do bị say và không kiềm chế được hành vi nên đã gây ra án mạng. Gia đình bị cáo Liêm đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 150 triệu đồng. Đồng thời, HĐXX cũng ghi nhận sự tự thoả thuận giữa bị cáo Liêm và gia đình bị hại về việc cấp dưỡng cho con nhỏ của anh Trung 50 triệu đồng.

HĐXX nhận định nguyên nhân xảy ra vụ việc có một phần lỗi do nạn nhân Trung khi dùng dậy tre đánh bị cáo Liêm. Hành vi của bị cáo Liêm là đặc biệt nghiêm trọng, gây ra cái chết cho nạn nhân. Bị cáo Thuận có hành vi dùng hung khí đánh nhau gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự khu dân cư nên đã tuyên phạt hai bị cáo mức án trên.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN