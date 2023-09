Trải nghiệm làm cảnh sát giao thông

Chương trình “Một ngày làm chiến sĩ Cảnh sát giao thông tí hon” do Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT)-Công an tỉnh tổ chức, nhằm giúp HS nhỏ tuổi nâng cao kiến thức kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn thuộc PC08 hướng dẫn kỹ năng đi xe đạp an toàn cho học sinh trường UK Academy.

Hào hứng nhập vai CSGT

Sáng ngày 21/9, cán bộ chiến sĩ thuộc PC08 (Công an tỉnh) đã phối hợp cùng trường Quốc tế Anh quốc (UK Academy) tại TP.Bà Rịa tổ chức chương trình “Một ngày làm chiến sĩ Cảnh sát giao thông tí hon” cho HS tiểu học.

Thiếu tá Hoáng Bá Tuấn, Đội trưởng Đội Tham mưu (thuộc PC08) cùng các cán bộ chiến sĩ CSGT đã hướng dẫn các em những kỹ năng an toàn khi đến trường, kỹ năng điều khiển xe đạp đúng cách. Các em còn được phổ biến kỹ năng qua đường an toàn khi đi bộ, đội mũ bảo hiểm đúng cách, ngồi xe ô tô an toàn cũng như nhận biết các tín hiệu đèn giao thông.

Nội dung hứng thú nhất của chương trình đó là các em được trải nghiệm làm một chiến sĩ CSGT tí hon với những tình huống giả định. Chiến sĩ CSGT sẽ phối hợp, hướng dẫn các em thực hiện các lệnh điều tiết giao thông trên đường. Các em nhỏ rất hào hứng khi được “hóa thân” làm chiến sĩ CSGT tí hon, được “tuýt còi” ra hiệu dừng phương tiện khi phát hiện vi phạm.

Em Hoàng Lê Bảo Hân (HS lớp 5.3 trường UK Academy) chia sẻ: “Các chú CSGT vừa hướng dẫn vừa cho tụi con trải nghiệm làm CSGT nên tụi con dễ nhớ hơn, buổi học rất vui. Qua hôm nay, con được biết thêm nhiều kỹ năng khi ra đường và sẽ nhắc nhở các bạn chấp hành đúng luật giao thông”.

Ông Phan Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng Trường UK Academy cho biết, bảm bảo ATGT trong và ngoài trường luôn được trường quan tâm, thường xuyên theo dõi, đến nay đã cải thiện rất nhiều. Việc giáo dục luật giao thông cho các em từ khi còn bé là rất thiết thực, bởi đôi khi các em là những người nhắc nhở bố mẹ tuân thủ luật. “Nếu giáo dục ATGT tốt từ trong trường thì khi các em ra ngoài xã hội sẽ có tính tuân thủ kỷ luật cao hơn”, ông Phan Ngọc Huỳnh nói.

Các em học sinh được trải nghiệm làm CSGT tí hon, tham gia điều tiết giao thông và xử lý vi phạm.

Tiếp tục nhân rộng chương trình

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), từ cuối tháng 8, Công an tỉnh cũng đã có kế hoạch triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho HS đến trường-Tháng 9”. Theo đó, PC08 và lãnh đạo Công an các địa phương sẽ chỉ đạo kiểm soát, tổ chức tuần tra trên các tuyến đường. Các địa phương cũng có phương án lựa chọn địa điểm là cơ sở trường học nhằm tuyên truyền, bảo đảm ATGT cũng như chấn chỉnh, nhắc nhở các hành vi vi phạm luật giao thông.

Việc triển khai tháng ATGT cho HS cũng nằm trong kế hoạch của Chương trình phối hợp số 1 giữa Công an tỉnh và Sở GD-ĐT về tăng cường công tác phố biến giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở trường học cũng như nhân rộng mô hình “Cổng trường ATGT”.

Thiếu tá Hoàng Bá Tuấn cho biết, trước kia công tác tuyên truyền chưa đa dạng nên hiệu quả chưa rõ rệt. Đến nay khi cán bộ CSGT kết hợp các hoạt động trải nghiệm thực tế vào công tác tuyên truyền, hiệu quả được thể hiện rõ rệt qua sự tương tác của các em đối với tổ tuyên truyền. Hoạt động “Một ngày làm chiến sĩ Cảnh sát giao thông tí hon” sẽ tiếp tục được nhân rộng, qua đó giúp các em có góc nhìn thực tế hơn về công việc của lực lượng CSGT. Từ đây đến cuối năm, tổ sẽ cố gắng triển khai hoạt động này ở mỗi địa phương và tổ chức buổi gặp gỡ đối với đội ngũ GV. Mục tiêu chung là nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN