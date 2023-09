AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 28/9

Trộm cắp tài sản

Ngày 28/9, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Trường TH Hồ Tràm, xã Phước Thuận. Theo trình bày của bị hại, tại địa điểm trên, kẻ gian trộm của bà Đ.T.L.A (trú tại huyện Xuyên Mộc, nhân viên y tế của trường) 1 laptop hiệu Dell. (Lê Nguyễn)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tháng 3/2023, Công ty Hoài Yên Express, do bà T.T.H.Y (SN 1995, trú tại huyện Long Điền) làm giám đốc, có tuyển Nguyễn Bảo Khang (SN 2001, trú tại tỉnh Long An) vào làm việc. Công việc của Khang là giao, nhận hàng và thu tiền hộ rồi đưa lại cho công ty. Sau đó, bà Y. phát hiện 53 đơn hàng báo khách hàng đã nhận, thanh toán tiền trên hệ thống quản lý giao hàng của công ty nhưng Khang không đưa tiền lại cho công ty với tổng số tiền gần 29 triệu đồng. Ngoài ra, bà Y. còn phát hiện 41 đơn hàng công ty đưa cho Khang đi giao đến nay chưa báo về hệ thống quản lý giao hàng của công ty theo quy định. (Trí Nhân)

Mô tô va chạm với xe tải, 1 người tử vong

Đó là vụ TNGT xảy ra tại nút giao thông ngã ba QL55 (Km 9+600) và đường Lê Thánh Tông, thuộc KP. Thanh Bình, TT. Đất Đỏ (huyện Đất Đỏ). Công an huyện Đất Đỏ cho biết, xe ô tô tải biển số 72H-004.. do ông Đ.H (SN 1995, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển đến giao lộ trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72C2-131.. do bà N.P.U (SN 1995, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, bà U. tử vong. Hiện nguyên nhân vụ TNGT đang được Công an huyện Đất Đỏ điều tra làm rõ. (Sơn Khê)

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 28/9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, Đồn BP Phước Hải (BĐBP tỉnh) vừa phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, 13 giờ 20 phút ngày 27/9, tại số nhà lô 2/11 (khu phố Hải Sơn, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ), Đồn BP Phước Hải phát hiện, bắt quả tang Trần Tấn Minh Hoàng (SN 1999, trú tại TT. Long Điền, huyện Long Điền) đang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 1 gói nilon hàn kín, bên trong chứa chất rắn không màu, trong suốt, trọng lượng khoảng 1,5 gam, 1 xe máy Sirius màu đen đỏ và 1 điện thoại Nokia màu đen. Hoàng khai gói nilon trên là ma túy tổng hợp dạng đá. Hiện vụ việc được lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. (Trúc Giang)