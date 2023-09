AN NINH - TRẬT TỰ

Chơi bài ăn tiền

Ngày 7/9, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước, Công an phường Tân Phước bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài 13 lá ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm hơn 8,8 triệu đồng cùng vật dụng dùng để đánh bạc. (Nguyễn Văn)

Cướp điện thoại

Ngày 7/9, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Nguyễn Sơn Hải (SN 1988, trú tại huyện Long Điền) về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ, chị N.H.N.B (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) đang ngồi trên xe mô tô tại khu vực bờ kè thuộc ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, trên tay cầm điện thoại iPhone 13 Promax, thì bị Hải đi từ phía sau cướp điện thoại rồi tẩu thoát. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7/9, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hùng Phước (SN 1987), Nguyễn Quốc Diệu (SN 1995), Võng Vĩnh Hòa (SN 1987, cùng trú tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại 1 nhà hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám, KP.3, phường Phước Trung. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ni lông bên trong chứa viên nén màu hồng (đối tượng khai là ma túy), 1 tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng bên trong chứa chất bột màu trắng. (Sơn Khê)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 7/9, Công an huyện Long Điền cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng Trần Thị Thùy Dung (SN 1998, trú tại tỉnh Nghệ An) theo quyết định truy nã ngày 25/7/2022 của Công an tỉnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Trí Nhân)