Bắt liên tiếp 2 vụ tàng trữ ma túy

Sáng 2/6, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 vụ/2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Huỳnh Tấn Long.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ, ngày 1/6, tại quán cà phê Bảo Thy (ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền), Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an xã An Ngãi bắt quả tang Huỳnh Tấn Long (SN 1975, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ni lông màu trắng được hàn kín, bên trong có chứa chất rắn kết tinh không màu trong suốt, có trọng lượng khoảng 0,6gram. Huỳnh Tấn Long khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá được Long mua về để sử dụng.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân.

Tiếp đó, vào lúc 14 giờ, ngày 1/6, cũng tại quán cà phê Bảo Thy, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chủ trì phối hợp với Công an xã An Ngãi bắt quả tang Nguyễn Thị Vân (SN 1989, trú tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 17 gói ni lông màu trắng được hàn kín, bên trong có chứa chất rắn kết tinh không màu trong suốt,có trọng lượng khoảng 07gram. Nguyễn Thị Vân khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá được Vân mua về để sử dụng.

Tin, ảnh: MINH NHÂN