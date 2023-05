Án mạng sau những cuộc nhậu

Theo Công an TX.Phú Mỹ, sau 2 vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến ăn nhậu, lực lượng công an sẽ tăng cường ra quân kiểm tra hành chính tại hàng quán, khu trọ nhằm hạn chế tối đa hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, hung khí, giúp giảm thiểu các vụ thương tích nghiêm trọng. Đồng thời, đơn vị còn tuyên truyền rộng rãi các số điện thoại nóng của công an các địa phương và Công an TX. Phú Mỹ. Lực lượng luôn có đơn vị trực ban, tiếp nhận xử lý vụ việc của người dân 24/24. Trường hợp người dân phát hiện nhóm, đối tượng có hành vi quá khích, có nguy cơ gây thương tích cho người xung quanh cần báo ngay cho lực lượng công an gần nhất nhằm có biện pháp ngăn chặn.