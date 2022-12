Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 7/12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy-Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Đặng Thị Ngọc Diễm (SN 1977, trú tại TP.Hồ Chí Minh) và Châu Hoài Hưng (SN 1984, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại tổ 1, KP. Hương Sơn, phường Long Hương, TP. Bà Rịa. Tang vật thu giữ gồm 9 gói nhỏ nghi là ma túy. (Nguyễn Văn)

Trộm đột nhập nhà máy

Ngày 7/12, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, kẻ gian đã trộm 4 mắt gió DN620 trị giá 400 triệu đồng của Nhà máy Pomina 3, KCN Phú Mỹ 1, TX. Phú Mỹ. (Lê Nguyễn)

Trộm điện thoại

Ngày 7/12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Huỳnh Văn Dũng (SN 1990, quê tỉnh Trà Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại tiệm Massage trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, Dũng đã trộm của chị V.T.H.T., (SN 1992, quê tỉnh Trà Vinh) 1 ĐTDĐ iPhone 13 Pro Max. (Sơn Khê)

Đánh bạc

Ngày 7/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Lê Xuân Mai (SN 1982), Phạm Văn Huấn (SN 1993), Phan Văn Đoàn (SN 1956), Hoàng Trúc (SN 1977, cùng trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, xảy ra tại quán cà phê 234 thuộc ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp. (Trí Nhân)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 7/12, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72L8-73 do N.H.T (SN 1989, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường 30/4. Khi đến khu vực trước số 1387, đường 30/4, thì xảy ra TNGT với xe đạp do ông H.T (SN 1952, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, ông T., tử vong. (Phước An)

Xử lý hơn 860 đối tượng phạm tội về ma túy

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt 473 vụ, 863 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy; 780 vụ với 1.248 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình tội phạm ma tuý tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng tỉnh sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp như: tăng cường nắm hình hình, kiểm soát địa bàn, kiểm tra thường xuyên cơ sở kinh doanh có điều kiện để xử lý kịp thời các đối tượng liên quan đến ma túy. (Phước An)