Xử lý các đối tượng đánh bạc

Ngày 8/12, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, qua công tác theo dõi nắm tình hình, Công an huyện Đất Đỏ đã kiểm tra và bắt quả tang tại nhà Dương Thế Nam (SN 1985, KP Hải An, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ) đang có hành vi đánh bạc.

Tang vật cơ quan công an thu giữ trên chiếu bạc

Công an huyện Đất Đỏ đã tạm giữ Nguyễn Văn Bé Sáu (SN 1986), Nguyễn Thanh Tiến (SN 1991) cùng trú tại TT.Phước Hải và Dương Thế Nam.

Tang vật thu giữ hơn 2,2 triệu đồng trên chiếu bạc, 13 triệu đồng do Nguyễn Văn Bé Sáu cất giữ và hơn 5,6 triệu đồng do Nguyễn Thanh Tiến cất giữ, cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

NGUYỄN VĂN