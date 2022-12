Triệt phá đường dây đánh bạc cá độ bóng đá hơn 31 tỷ đồng

Ngày 15/12, Công an tỉnh cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn, do Nguyễn Trọng Tài (36 tuổi, trú huyện Long Điền) cầm đầu.

Cơ quan công an làm việc với 1 đối tượng

Ngoài người cầm đầu, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng: Phạm Ngọc Nguyên (31 tuổi), Nguyễn Văn Mỹ (31 tuổi), Lê Hữu Thường (30 tuổi) để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc; Nguyễn Văn Thanh (35 tuổi), Nguyễn Tấn Châu (30 tuổi) về hành vi đánh bạc.

Theo điều tra, sau thời gian sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh và Công an các huyện Long Điền, Đất Đỏ đã phá thành công đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Trọng Tài cầm đầu.

Nhóm này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Từ ngày 31/10, Nguyễn Trọng Tài nhận tài khoản cá độ đá bóng từ một người tên Long (đang xác minh nhân thân, lai lịch) trên trang web bong88.com, bên trong có 45 ngàn điểm (mỗi điểm là 5 ngàn đồng), tương đương số tiền 225 triệu đồng để thực hiện tổ chức cá độ đá bóng.

Sau đó, Tài chia tài khoản này ra thành hàng chục tài khoản nhỏ, đưa cho Phạm Ngọc Nguyên, Lê Hữu Thường, Nguyễn Tấn Châu, Nguyễn Văn Thanh cùng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Riêng Nguyễn Văn Mỹ (31 tuổi) được Tài cho góp khoảng 25% vốn, để cùng tổ chức cá độ ăn chia theo tỷ lệ vốn góp, đồng thời Mỹ sẽ giúp tài tìm kiếm các con bạc.

Tang vật cơ quan công an thu giữ của các đối tượng

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền đánh bạc khoảng 31,2 tỷ đồng. Tang vật đã thu giữ 1 máy tính để bàn, 6 điện thoại di động của các đối tượng.

Tin, ảnh: HUY TRUNG-TRÍ NHÂN