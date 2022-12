AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 8/12/2022

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 8/12, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý Huỳnh Thương Thương (SN 1988, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại nhà nghỉ T.T., KP. Hải Sơn, TT.Phước Hải. Tang vật thu giữ 1 gói ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 8/12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1989, trú tại TP.Bà Rịa), Lê Hữu Phụng (SN 1991, trú tại TX. Phú Mỹ), Ngô Hoàng Khang (SN 1993, trú tại TP.Bà Rịa) có hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng. (Nguyễn Văn)

Buôn bán pháo nổ

Ngày 8/12, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ buôn bán hàng cấm xảy ra tại ấp Bình Tiến, xã Bình Châu. Theo thông tin ban đầu, ở địa điểm trên, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Phan Ngọc Hoàng (SN 1996, trú tại huyện Xuyên Mộc) có hành vi buôn bán pháo nổ. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định 2 đối tượng có liên quan gồm: Võ Hữu Tình (SN 2005) và Võ Chí Cường (SN 2004, trú tại huyện Xuyên Mộc). Tang vật thu giữ gồm 26 bệ pháo nặng 45,9kg. (Phước An)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 8/12, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72G1-560... do ông M.T.T (SN 1964, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 329. Khi đến đoạn đường thuộc tổ 1, ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, thì xảy ra tai nạn giao thông với chị P.T.Tr. (SN 1980, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang đi bộ trên đường. Hậu quả chị Tr. tử vong, ông T., bị thương. (Trí Nhân)