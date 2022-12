AN NINH - TRẬT TỰ

Cướp tài sản

Ngày 27/12, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại ấp 1, xã Tóc Tiên, Ngụy Như Phước (SN 1986, trú tại TX. Phú Mỹ), dùng dao Thái Lan đe dọa cướp 1 ĐTDĐ hiệu Sam Sung và số tiền 260 ngàn đồng của chị Nguyễn T.L (SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình). (Lê Nguyễn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 27/12, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại xã Cù Bị, anh Mai X.T. (SN 1985, trú tại Châu Đức), bị Phạm Phúc Bình (SN 1983, trú tại tỉnh Đồng Nai), sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng. (Sơn Khê)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 27/12, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72F1-109.. do Tr.T.T. (SN 1984, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển, lưu thông trên đường 30/4, phường Rạch Dừa, thì xảy ra TNGT với xe mô tô biển số 72K1-754.. do Ng.V.T. (SN 1984, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, anh T.T. tử vong. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy do Lê Nguyễn Hữu Đương thực hiện, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe mô tô hiệu Suzuki, màu ghi, biển số 72H7-7107, số máy E432-VN115057, số khung BE49L-030115057. Qua xác minh xác định, chủ sở hữu là Lê Thị Thanh (địa chỉ 264, QL51, phường 10, TP.Vũng Tàu). Hiện nay, không xác định được chủ sở hữu đang ở đâu, hoặc xe có liên quan đến vụ án nào hay không? Vậy ai là chủ sở hữu trên liên hệ Cơ quan CSĐT - Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.743 hoặc 0913.172258 gặp ĐTV: Võ Quốc Công) để giải quyết. Sau 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo) nếu không ai liên hệ làm việc thì chiếc xe trên sẽ được xử lý theo quy định.