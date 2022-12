Cố ý gây thương tích

Ngày 26/12, Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông N.Đ.T. (SN 1964, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển xe ô tô về trước cổng nhà ở thôn Sông Cầu (xã Nghĩa Thành) thì bị 2 đối tượng (không rõ lai lịch) điều khiển xe mô tô (không rõ đặc điểm) đến mở cửa xe ô tô rồi xịt hơi cay vào mặt và đánh ông T. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Bán trái phép chất ma túy

Ngày 26/12, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Đỗ Hữu Phúc (SN 2004, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi bán trái phép chất ma túy. Tại tổ 8 (KP.Phước Hưng, phường Mỹ Xuân), lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Phúc bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh, không màu trong suốt cất giấu trong vỏ bao thuốc lá (Phúc thừa nhận là ma túy Phúc cất giấu để bán cho con nghiện). (Nguyễn Anh)

Cướp giật tài sản

Ngày 26/12, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Tại đường 2/9, phường 11, L.M.T. (SN 1999, trú tại TP.Vũng Tàu) bị 1 đối tượng (chưa rõ lai lịch) cướp giật 1 sợi dây chuyền vàng 18k, trị giá 11 triệu đồng. (Sơn Khê)

Tàng trữ, vận chuyển pháo nổ

Ngày 26/12, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý V.H.Đ. (SN 1986), P.H.L. (SN 1985, cùng trú tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ. Tại khu vực cầu Cửa Lấp (xã Phước Tỉnh), Công an huyện Long Điền bắt quả tang Đ. và L. vận chuyển 6 bệ pháo nổ (mỗi bệ nặng 1,7kg). (Phước An)