Án mạng đau lòng do mâu thuẫn phân chia tài sản

Ngày 8/12, TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Xuân Bảo (SN 1974, ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) về tội “giết người”. Nạn nhân là bà H. (SN 1976), vợ cũ của bị cáo.

Bị cáo Vũ Xuân Bảo bị tuyên phạt 20 năm tù vì giết vợ cũ.

Mâu thuẫn, cãi vã như cơm bữa

Năm 2005, ông Vũ Xuân Bảo kết hôn với bà H. và cùng sinh sống tại xã Phước Tỉnh. Trong 4 năm, hai người có với nhau 3 con “đủ nếp đủ tẻ”. Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc chưa được bao lâu thì những cuộc cãi vã, mâu thuẫn xuất hiện trong căn nhà nhỏ với tần suất ngày càng nhiều.

Ông Bảo làm nghề đi biển. Mỗi chuyến đi biển về nhà, vợ chồng chạm mặt lại cãi nhau không dứt khiến hàng xóm xung quanh ngao ngán. “Hầu như ngày nào ông Bảo cũng gây lộn với vợ. Chúng tôi khuyên can miết, còn báo công an tới để giải quyết nhưng không thể dứt điểm được”, một người hàng xóm nói.

Chị B.T.N.T. (SN 2001, con gái riêng của bà H.) cho biết, ông Bảo thường xuyên nhậu nhẹt, say xỉn rồi về đánh vợ. “Ông Bảo còn đánh bạc, chơi lô đề nên vay nợ rất nhiều nơi. Thậm chí còn vay tiền ngân hàng nhưng lấy thông tin của tôi và mẹ để làm thủ tục nên ngân hàng gọi về thông báo trả nợ”, chị T. ấm ức kể.

Không dừng lại ở mâu thuẫn, cãi vã, ông Bảo còn ra tay đánh vợ nhiều lần khiến Công an xã Phước Tỉnh vào cuộc xử lý. Tháng 4/2020, Công an xã Phước Tỉnh đã xử phạt ông Bảo 750 ngàn đồng về hành vi đánh vợ. Đến ngày 11/6/2020, ông Bảo tiếp tục đánh vợ gây thương tích và bị Công an xã Phước Tỉnh xử phạt hành chính 1,25 triệu đồng.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, nên năm 2020 cả hai dắt nhau ra tòa ly hôn. TAND huyện Long Điền sau đó đã chấp thuận việc ly hôn. Bà H. nhận nuôi 3 con nhỏ mà không cần ông Bảo phải chu cấp nuôi dưỡng. Phần tài sản gồm 1 căn nhà và 1 thửa đất được TAND huyện Long Điền xác định là tài sản chung của hai người.

Cái chết oan nghiệt của người vợ cũ

Sau khi ly hôn, ông Bảo vẫn tiếp tục ở chung nhà với bà H. để tiện đi làm biển và tìm cách “phân chia” tài sản. Và dù đã ly hôn nhưng ông Bảo vẫn thường xuyên cãi vã, gây lộn với bà H.

Rạng sáng 6/7/2022, khi mọi người đang ngủ, ông Bảo thức dậy đi vệ sinh và phát hiện phòng của bà H. cùng các con không đóng cửa. Bực tức về mâu thuẫn trước đó, ông Bảo lấy con dao đến chỗ bà H. nằm ngủ rồi đâm vào vùng bụng nạn nhân. Bị đâm, bà H. vùng dậy chống cự thì tiếp tục bị đâm nhiều nhát vào người.

Lúc này các con nghe tiếng mẹ la hét nên thức dậy can ngăn, giật con dao trên tay ông Bảo. Bà H. được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, ông Bảo bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Khai về nguyên nhân vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, bị cáo cho rằng mình đi làm biển lâu lâu mới về nhà. Tuy nhiên những lúc ở nhà là hai vợ chồng lại cãi nhau liên tiếp 2- 3 ngày liền. “Bị cáo đi làm có tiền đều mang về đưa cho vợ lo cho gia đình, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà vợ đòi ly hôn”, bị cáo Bảo trả lời HĐXX.

Bị cáo Bảo cho rằng, thửa đất mà TAND huyện Long Điền khi xử ly hôn tuyên là tài sản chung là do bị cáo vay mượn tiền để mua. “Bị cáo không đồng ý việc tòa tuyên lô đất là tài sản chung nhưng không biết làm thủ tục nên quá thời hạn kháng cáo. Do đó, bị cáo ấm ức và muốn lấy lại tài sản này”, ông Bảo phân trần.

Về động cơ đâm nhiều nhát dao khiến bà H. tử vong, bị cáo khai: “Không chia được tài sản bị cáo ấm ức, dằn vặt không ngủ được. Thấy vợ ngủ ngon quá nên bị cáo tức giận lấy dao đâm. Lúc đâm vợ, bị cáo mơ màng không nghĩ được gì. Sau khi bị bắt, bị cáo rất ân hận”.

Vị Hội thẩm nhân dân tham gia xét hỏi nói: “Bị cáo nghĩ như thế nào khi giết người cùng chung sống với mình 16 năm? Bị cáo giành tài sản làm gì khi 3 đứa con của mình được bị hại nuôi mà không đòi hỏi chu cấp?”. Lúc này, bị cáo Bảo chỉ biết cúi đầu im lặng.

Nhắc đến các con nhỏ sống ra sao khi rơi vào cảnh mẹ chết, cha đi tù, ông Bảo bật khóc nức nở: “Bị cáo thường xuyên đi làm biển xa nhà nên rất thương các con. Mong HĐ xét xử khoan hồng để bị cáo sớm trở về lo cho con”.

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn phân chia tài sản chung, bị cáo Bảo không tìm cách giải quyết mà nhẫn tâm dùng dao đâm nhiều nhát khiến vợ cũ tử vong. Hành vi của bị cáo Bảo thể hiện tính côn đồ, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác và ảnh hưởng đến tâm lý các con của chính bị cáo. Do đó, HĐXX tuyên phạt Vũ Xuân Bảo 20 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Bảo bồi thường tổn thất tinh thần cho các con của bị hại 100 triệu đồng. Đồng thời cấp dưỡng, nuôi các con nhỏ.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN