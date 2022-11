Không để phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy

Công tác đấu tranh và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy được triển khai quyết liệt với nhiều vụ án được triệt xóa. Tuy nhiên, qua những vụ án gần đây cho thấy, địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa là nơi trung chuyển, vừa là nơi tiêu thụ ma túy với số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng tăng. Do đó, cuộc chiến với ma túy trong thời gian tới vẫn còn cam go.

Đối tượng Đức và Vương.

Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2022, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp, tập trung vào tụ điểm, đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Qua đó triệt xóa nhiều đường dây ma túy.

Điển hình, ngày 27/10, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Ma túy-Công an TP.Bà Rịa phối hợp với Công an phường Kim Dinh bắt quả tang Đinh Văn Đức (SN 2000) và Nguyễn Nam Vương (SN 2001, cùng trú huyện Châu Đức) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt, trọng lượng khoảng 200 gam (Đức khai là ma túy khay) và 1 gói nilon chứa 50 viên nén màu xám, hồng (Đức khai là ma túy dạng thuốc lắc).

Theo lời khai ban đầu, số ma túy nói trên do Đức mua của một thanh niên (chưa xác định được nhân thân lai lịch). Tối 26/10, Đức rủ Vương đi từ TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đến TP. Bà Rịa để bán ma túy cho một người có zalo tên “cậu bé ngốc nghếch”, nhưng chưa kịp giao thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Đức tại TP. Thủ Đức, cơ quan công an thu giữ thêm 82 viên nén hình tròn, màu xám, tro và 2 gói nilon hàn kín bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt (Đức khai là thuốc lắc và ma túy dạng khay), 1 cân điện tử để chia tỷ lệ phục vụ cho việc mua bán ma túy.

Trung úy Nguyễn Đình Anh Minh, Cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế, Ma túy-Công an TP.Bà Rịa cho biết, thời gian qua, lực lượng công an đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, kế hoạch triệt xóa các tụ điểm mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, không để tồn tại những điểm nóng, hoặc điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 3/10, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hắc Dịch phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Tịnh Gia Viên. Tại phòng Super Vip của quán, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 8 người (2 nữ, 6 nam) đang tổ chức sử dụng ma túy (dạng khay). Qua đấu tranh, các đối tượng khai mua ma túy đến quán để sử dụng chung. Các đối tượng này hiện đang sinh sống trên địa bàn TX.Phú Mỹ.

Thiếu tá Nguyễn Khánh Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy-Công an TX. Phú Mỹ cho hay, đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi hơn. Chúng thường lợi dụng nhà nghỉ, nhà trọ, nhà hoang ít người qua lại để hoạt động. Gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc truy bắt.

Theo Công an tỉnh, tính cả những vụ nêu trên thì trong 10 tháng năm 2022, lực lượng công an toàn tỉnh đã xử lý 430 vụ, với 803 đối tượng liên quan đến ma túy. So với cùng kỳ năm 2021, phát hiện ít hơn 47 vụ.

Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy-Công an tỉnh cho biết, trong thời gian qua, bên cạnh việc triển khai biện pháp nghiệp vụ để truy bắt tội phạm liên quan đến ma túy, lực lượng công an cũng nhận được nhiều thông tin có giá trị từ quần chúng nhân dân. Từ các nguồn tin này, lực lượng công an phối hợp cùng các lực lượng có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bắt, xử lý những đối tượng phạm tội.

Thực hiện Quyết định số 5027 ngày 5/7/2022, của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt Dự án “Giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn” (gọi tắt là Dự án 3) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2025, đạt được mục tiêu “giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại” về ma túy.

“Để đạt mục tiêu này, UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh tham mưu tỉnh và hướng dẫn các địa phương rà soát, lập danh sách những điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, qua đó đánh giá đúng thực trạng để có giải pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả. Kiên quyết triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; không để phát sinh điểm, tụ điểm và địa bàn phức tạp về ma túy. Tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đảm bảo trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.....”, Thượng tá Lâm Văn Long thông tin.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN