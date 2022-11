Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử

Một người phụ nữ có ý định tự tử tại cầu Cỏ May đã được lực lượng chức năng kịp thời can ngăn, khuyên nhủ nên đã từ bỏ ý định.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9/11, tổ công tác của Thủy đoàn II, Cục CSGT-Bộ Công an trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Cỏ May (phường 12, TP.Vũng Tàu) đã phát hiện một người phụ nữ đứng cạnh lan can cầu Cỏ May trong thời gian dài với nhiều biểu hiện, hành động nghi chuẩn bị nhảy cầu tự tử.

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trưởng để khuyên bảo chị H., và phòng trường hợp nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Sau đó, cán bộ của tổ công tác báo cáo chỉ huy đơn vị và báo tin đến lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ-Công an tỉnh tới hiện trường cùng phối hợp đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, cán bộ thuyết phục người phụ nữ từ bỏ ý định nhảy cầu. Sau một thời gian khuyên nhủ, người phụ nữ đã đồng ý để lực lượng chức năng đưa về trụ sở và liên hệ người thân đến đón về.

Được biết, người phụ nữ này T.T.V.H. (SN 1987, trú tại TP.Bà Rịa). Nguyên nhân khiến chị nghĩ quẩn, muốn tự tử là do những mâu thuẫn chưa thể giải quyết trong gia đình. Sau đó, chị H., được chồng đến an ủi và đưa về an toàn.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN