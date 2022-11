Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết

Tình hình an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Quý Mão 2023 dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng Công an đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ bình yên cho người dân vui Xuân, đón Tết.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 138 tỉnh nổ súng phát động đợt ra quân cao điểm trấn áp tội phạm.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ 138 tỉnh, thời gian qua, Đảng uỷ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch bảo đảm ANTT dịp lễ, tết, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Nhờ đó, tình hình tội phạm về trật tự xã hội từ đầu năm 2022 đến nay giảm 10,3% so cùng kỳ, tỷ lệ điều tra đạt 84,5%. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng được điều tra khám phá nhanh, tỷ lệ khám phá đạt 100%; không để xảy ra các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp. Tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự “tín dụng đen” được đẩy lùi. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được bảo đảm; tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí.

Đến nay, toàn tỉnh đã lắp đặt hơn 22 ngàn camera an ninh với kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Với sự hỗ trợ của hệ thống camera này, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra, xử lý 1.735 vụ việc vi phạm pháp luật với hơn 2.000 đối tượng, xử lý gần 700 trường hợp vi phạm giao thông.

Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023, lực lượng Công an sẽ đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Huy động toàn bộ lực lượng đấu tranh tội phạm

Tình hình ANTT trong dịp cuối năm, đặc biệt dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động nắm chắc địa bàn, kiểm soát tốt ANTT tại địa phương, ngày 15/11, BCĐ 138 tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, cùng các cấp, sở, ngành và khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ.

Theo đánh giá của Đại tá Bùi Văn Thảo, trong thời gian tới, tình hình thị trường tài chính, tiền tệ còn tiềm ẩn phức tạp. Các hoạt động những tháng cuối năm diễn biến sôi động sẽ tác động, ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Dự báo các loại tội phạm sẽ gia tăng. Công tác bảo đảm ANTT thời gian này sẽ đặt ra những thách thức và nhiệm vụ cao hơn so với những năm trước.

“Chúng tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng tập trung vào công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Trong đó, đặc biệt sẽ đấu tranh với loại tội phạm có tổ chức, băng nhóm về trộm cắp cướp giật, tội phạm ma tuý, cờ bạc”, Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 138 tỉnh cho biết, các địa phương trong tỉnh và các lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm cần đồng loạt ra quân, quyết liệt tấn công các loại tội phạm, bảo đảm ANTT ngay từ địa bàn cơ sở, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, bảo đảm cho nhân dân bình yên vui Xuân, đón Tết.

“Thành viên BCĐ 138 các cấp, nòng cốt là lực lượng Công an trong quá trình triển khai các kế hoạch, phương án cần đề ra chỉ tiêu rõ ràng, xác định mục tiêu tội phạm cụ thể để tấn công triệt phá các băng ổ, nhóm manh động, liều lĩnh, ngăn chặn có hiệu quả các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy. Không để tình hình sử dụng pháo nổ trái phép diễn ra, phải bảo đảm tốt công tác PCCC trong dịp Tết”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN