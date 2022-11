AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 15/11, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Đ.M.Đ. (SN 1993, ở Tổ 1, KP. Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ), tổ chức ăn nhậu cùng với L.V.L (SN 1990, trú tại tỉnh Quảng Bình) cùng 3 người khác tại nơi ở của mình. Trong quá trình ăn nhậu giữa L., và Đ., xảy ra mâu thuẫn. L., đã dùng ly thủy tinh trên bàn nhậu đánh vào vùng mặt, vùng đầu và vai Đ., gây thương tích. (Phước An)

Trộm điện thoại

Ngày 15/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại sân bóng Thành Nam (266, Lê Lợi, phường 7), anh Nguyễn Việt G.T. (SN 2005, trú tại TP.Vũng Tàu) cùng nhóm bạn sau khi đá bóng phát hiện bị mất 5 điện thoại di động. (Lê Nguyễn)

Mâu thuẫn trong lúc nhậu

Ngày 15/11, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, chị Phan Thị M.T. (SN 1985, chung cư 18 tầng, phường 10, TP. Vũng Tàu), ngồi nhậu cùng Trần Thị D.L. (SN 1979, chỗ ở TP. Vũng Tàu), Khánh và 2 người khác (chưa rõ lai lịch) tại quán La Cà 3 (600, Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh) thì xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, Khánh đã dùng ly thủy tinh trên bàn nhậu ném chị T., gây thương tích và hỏng một đồng hồ đeo tay Apple Watch. (Nguyễn Văn)

Tìm tung tích nạn nhân

Cơ quan CSĐT - Công an TP. Vũng Tàu đang tiến hành xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân phát hiện ngày 12/11, tại khu vực biển đối diện Nhà khách Hải Đăng (70, Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu). Tung tích nạn nhân có đặc điểm sau: nữ giới cao 1,5m, mặc áo thun đen, quần vải dài đen, tóc đen có độ tuổi khoảng 40-50 tuổi. Vậy Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu thông báo đến các cơ quan đơn vị biết, nếu có thông tin về tung tích nạn nhân thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.573) để làm việc.