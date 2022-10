Ngày 20/10, UBND tỉnh có văn bản số 13080/UBND-VP yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Đồng thời nghiên cứu, tham mưu phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các đơn vị và người dân trong công tác PCCC và CNCH tại địa bàn cơ sở, kết hợp tổng kiểm tra, rà soát với tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về PCCC và CNCH. Kiện toàn củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC và CNCH tại khu dân cư, cơ sở đáp ứng phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC tại địa bàn, cơ sở. Tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn sở, ngành, UBND các địa phương thực hiện đợt tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn tỉnh.

Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh rà soát, lập danh sách, kiểm tra các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của khu vực đô thị, các khu chức năng chưa thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

Các sở, ngành có liên quan chủ động phối hợp với Công an tỉnh rà soát, kiểm tra về an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý. Tuyên truyền đến cán bộ, công chức có người thân tham gia kinh doanh tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC chấp hành các quy định về PCCC, thực hiện hướng dẫn, kiến nghị của lực lượng kiểm tra, nghiêm cấm can thiệp vào hoạt động rà soát, kiểm tra, xử lý.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về PCCC đối với hộ gia đình, khu dân cư nhằm phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót, nguy cơ cháy nổ để khắc phục.

BẠCH LONG