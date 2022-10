Phòng ngừa cháy, nổ từ sớm, từ xa

Từ ngày 15/10, lực lượng chức năng đã đồng loạt tổng rà soát, kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cảng cá... trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời phát hiện những thiếu sót nhằm khắc phục, xử lý triệt để các vi phạm, phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra.

Lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống điện tại Công ty TNHH Gia công Cơ khí và Thương mại Tân Thuận Đức (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ).

Dập tắt kịp thời nhiều vụ cháy

Trong những ngày qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã dập tắt kịp thời nhiều vụ cháy. Điển hình là vụ cháy 1 tàu cá đang neo đậu tại kênh Bến Đình (hẻm 201, Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu) lúc 18 giờ 15 phút ngày 24/10. Người dân sau khi phát hiện khói, lửa bốc ra đã khẩn trương dập lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh phối hợp Đội PCCC và CNCH Công an TP. Vũng Tàu huy động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được dập tắt, không xảy ra cháy lan, cháy lớn sang các tàu lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trước đó, sáng 21/10, người dân phát hiện cột khói đen lớn bốc lên nghi ngút từ quán Ocean Beer (cạnh Lô C, chung cư DIC Phoenix, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu). Nhiều người đã cùng lao vào dập lửa. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Vũng Tàu khi nhận tin báo đã khẩn trương điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường, khống chế và dập tắt ngọn lửa sau khoảng 10 phút. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng kiểm tra vòi phun chữa cháy tại Công ty TNHH Gia công Cơ khí và Thương mại Tân Thuận Đức (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ).

Kiên quyết xử lý sai phạm

Để ngăn ngừa các vụ cháy nổ, từ ngày 15/10, theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh, lực lượng PCCC đã đồng loạt tổng rà soát, kiểm tra công tác PCCC tại cơ sở sản xuất kinh doanh, cảng cá... trên địa bàn tỉnh. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/10 đến ngày 15/12/2022.

Qua kiểm tra cho thấy, nhiều cơ sở cơ bản chấp hành tốt công tác PCCC. Đơn cử như Công ty TNHH Gia công Cơ khí và Thương mại Tân Thuận Đức (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, TX. Phú Mỹ), chuyên gia công cơ khí, đúc gang. Công ty có diện tích gần 3,7ha chia thành khu vực nhà xưởng và văn phòng điều khiển.

Thời gian qua, ý thức được tầm quan trọng của công tác PCCC, công ty đã trang bị hệ thống báo cháy tự động cho tất cả các hạng mục trong công trình, gồm: các đầu báo cháy khói cho khu vực văn phòng, đầu báo cháy tia chiếu cho khu vực các nhà xưởng, 1 bể nước phục vụ chữa cháy với dung tích 100m3 cùng các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC tại chỗ. Ngoài ra, công ty còn thành lập đội PCCC cơ sở gồm 7 thành viên.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra công tác PCCC, các thành viên đội chưa được huấn luyện nghiệp vụ PCCC năm 2022. Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở, yêu cầu công ty khẩn trương tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội PCCC cơ sở. Đồng thời tổ chức cho lực lượng này thực tập phương án chữa cháy và CNCH theo quy định. “Chúng tôi sẽ khẩn trương khắc phục những thiếu sót của Đoàn kiểm tra để hoàn thiện, bảo đảm an toàn PCCC tại cơ sở theo quy định”, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Gia công Cơ khí và Thương mại Tân Thuận Đức nói.

Là một trong những cảng cá hoạt động sôi động nhất tại huyện Long Điền, cảng cá Hưng Thái có diện tích hơn 1,6ha nằm trên địa bàn xã Phước Hưng do Chi nhánh Công ty CP Hưng Thái Holdings-Xí nghiệp Dịch vụ Hậu cần Thủy sản Hưng Thái quản lý (gọi tắt là cảng Hưng Thái). Xác định rõ tầm quan trọng của PCCC, DN đã trang bị bảng nội quy, tiêu lệnh PCCC và những phương tiện PCCC cơ bản như: 12 họng nước chữa cháy, 7 lăng chữa cháy, 7 vòi chữa cháy và cụm bơm chữa cháy gồm 3 máy bơm...

“An toàn PCCC luôn được công ty đặt lên hàng đầu để bảo đảm cho hoạt động sản xuất và bà con ngư dân, ghe thuyền khi hoạt động, neo động tại cảng”, ông Bùi Văn Đức, Phó Giám đốc Cảng cá Hưng Thái khẳng định.

Trung úy Nguyễn Anh Đức, cán bộ Đoàn kiểm tra PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết, sau 1 tuần triển khai đợt tổng rà soát, kiểm tra công tác PCCC và CNCH theo kế hoạch, bên cạnh những mặt tích cực, Đoàn cũng ghi nhận một số thiếu sót trong công tác PCCC của các công ty, DN như: hệ thống điện và địa điểm sản xuất chưa bảo đảm khoảng cách an toàn; các điều kiện về PCCC chưa được duy trì thường xuyên.

“Khi kiểm tra nếu phát hiện sai sót, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn cơ sở khắc phục ngay. Đối với các vi phạm PCCC có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao, chúng tôi sẽ lập biên bản và xử lý vi phạm theo quy định”, Trung úy Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh.

Đợt tổng rà soát, kiểm tra công tác PCCC và CNCH trên phạm vi toàn tỉnh được Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quan tâm chỉ đạo sát sao theo quan điểm: Việc tổng kiểm tra, rà soát phải thực hiện toàn diện đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

Trong đó, lực lượng PCCC tỉnh quản lý hơn 1.000 cơ sở sẽ được kiểm tra rà soát trong đợt này. Tất cả tồn tại, vi phạm quy định về PCCC phải được kiến nghị và khắc phục theo hướng “làm rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền” và kiên quyết xử lý sai phạm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ và hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN