Chiều 24/10, trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm nhóm người vây đánh HS một trường tư thục trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Đồng thời, chỉ đạo hiệu trưởng của trường nơi HS bị đánh đến thăm hỏi, động viên để em này ổn định tinh thần học tập.

Nhóm người đánh nữ sinh U. chỉ dừng lại sau khi người đàn ông lao vào can ngăn (Ảnh cắt từ clip).

Ông Nguyễn Văn Ba cho rằng, vụ việc nữ sinh bị nhiều người dùng nón bảo hiểm vây đánh như trong clip là điều không thể chấp nhận được và đáng lên án. Tuy vụ việc xảy ra tại nơi có nhiều người lớn đi qua, nhưng chỉ có 1 người đàn ông vào can ngăn là rất đau lòng.

“Sau khi có kết quả làm việc đầy đủ, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để răn đe, không tạo tiền lệ xấu đối với các vụ tương tự sau này”, ông Nguyễn Văn Ba nói.

Theo trình bày của em P.N.P.U. (nạn nhân vụ việc), khoảng 16 giờ 50 phút ngày 15/10, U. cùng em gái (10 tuổi) và T.K.H. (bạn cùng lớp) đến khu thể thao B3-5 tầng (phường 7) chơi cầu lông. Khi vừa đến nơi thì có một nhóm người ập đến. Nhóm người này trao đổi qua lại để xác định có đúng là người có tên P.U. hay không. Đồng thời, một người trong nhóm này gọi điện thoại cho ai đó. Vừa dứt cuộc gọi, nhóm người này xông vào đánh U.

Theo U., trước đó vài ngày, em và một HS có tên Jessica Cervantes, lớp 11, Trường THPT Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu có mâu thuẫn và cãi nhau trên mạng xã hội. Sau đó, 2 người có hẹn nhau để giải hòa. Địa điểm hẹn nhau là khu thể thao B3-5 tầng.

Sau khi bị đánh, U., được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro. Trên đường đi, một người phụ nữ chạy theo và đe dọa U.,: “Mày chờ tao đi, tao sẽ săn mày, biển số xe của mày tao chụp hết rồi”. HS tên Jessica Cervantes thì nhắn tin đe dọa: “Mày bị đánh thế nào và mày vẫn chưa được an toàn đâu”…

Trong báo cáo gửi Sở GD-ĐT trưa ngày 24/10, trường THPT tư thục nơi em U., theo học cho rằng, mâu thuẫn giữa U., và HS tên Cervantes Jessica có liên quan đến sự việc em U., bị đánh hay không, nhà trường nhờ cơ quan chức năng điều tra và kết luận.

Nhà trường cũng cho biết, trước đó, ngày 17/10, em U., xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ học với lý do bị tại nạn giao thông. Qua trao đổi với gia đình, nhà trường được biết, ngày 20 và 21/10, gia đình đưa U., đi giám định y khoa tại Bệnh viện Vũng Tàu. Gia đình U., không muốn ảnh hưởng đến việc học của cháu nên không báo cho nhà trường biết, nhưng đã báo Công an phường 7 và xin tự giải quyết sự việc vì sự việc xảy ra ngoài trường học. Toàn bộ nội dung vụ việc đã được U., tường trình chi tiết tại Công an phường 7.

Hiện tại, sức khỏe của U., đang dần ổn định, vết trầy ngoài da đã lành nhưng còn đau. Tuy nhiên, tinh thần của em vẫn còn hoảng loạn. Gia đình đang chờ kết quả giám định y khoa của Bệnh viện Vũng Tàu vào ngày 28/10 tới. Nhà trường đề nghị Sở GD-ĐT có biện pháp phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết thấu đáo, nhằm ngăn ngừa sự việc có thể tiếp diễn cho em U., và các trường hợp tương tự.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Phan Hoàng Nhật (cha của nữ sinh U., trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu) cho biết, rất bức xúc trước việc con mình bị đánh. Ông Nhật bức xúc cho rằng, hành vi của nhóm người đánh con gái ông rất côn đồ, nên mong công an sớm làm rõ để có biện pháp răn đe.

Như đã thông tin, trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip dài hơn 30 giây, ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm người dùng nón bảo hiểm vây đánh (gồm 3 nam, 5 nữ). Vụ việc chỉ dừng lại khi một người đàn ông đi qua và xông vào can ngăn.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc trên.

