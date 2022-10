Nhiều giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông

Từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp với số vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra khá nhiều, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh về những giải pháp trọng tâm nhằm kiềm chế TNGT trong thời gian tới.

* Phóng viên: Đề nghị ông đánh giá khái quát về tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2022 đến nay?

- Ông Trần Thượng Chí: Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Lực lượng chức năng cũng triển khai nhiều đợt xử lý vi phạm theo các chuyên đề, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, kiểm soát tải trọng phương tiện.

Tuy nhiên, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. 9 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 363 vụ TNGT (trong đó có 179 vụ nghiêm trọng, 5 vụ rất nghiêm trọng và 1 vụ đặc biệt nghiêm trọng), làm 191 người chết và 260 người bị thương. Những con số nay đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019 (năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, có những thời điểm áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh nên không so sánh).

Thanh tra Sở GT-VT cũng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm chở hàng quá tải, quá khổ và cơi nới kích thước thành, thùng xe, lấn chiếm hành lang đường bộ, bốc xếp hàng hóa quá tải trọng cho phép lên xe ô tô.

* Đâu là nguyên nhân chính dẫn đến số vụ TNGT trên địa bàn tỉnh vẫn còn ở mức cao, thưa ông?

- Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT. Tuy nhiên, qua phân tích từ phía các cơ quan chức năng của tỉnh cho thấy, nguyên nhân chính vẫn là do một bộ phận người tham gia giao thông chưa ý thức trong việc chấp hành luật giao thông, còn đối phó, chưa tự giác. Vi phạm về TTATGT vẫn còn phổ biến, nhất là các hành vi như: chạy quá tốc độ, lưu thông sai phần đường, chở quá tải, quá khổ.

Tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô sau khi đã uống rượu, bia, không đội nón bảo hiểm, chở nhiều người, phóng nhanh, vượt ẩu, cố tình vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra.

Các thói quen tùy tiện khi tham gia giao thông như: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, vi phạm tốc độ… của một bộ phận người dân vẫn còn khá phổ biến. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT.

* Thưa ông, để kiềm chế, kéo giảm TNGT, thời gian tới, Sở GT-VT sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào?

- Trong những tháng cuối năm, Sở GT-VT sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương khắc phục kịp thời những vị trí mất ATGT; tăng cường công tác theo dõi, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình và camera giám sát trên các phương tiện kinh doanh vận tải; tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn và xử lý nghiêm tình trạng xe chở quá tải.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng chủ động rà soát lại các nút giao thông, điểm giao cắt giữa đường chính với đường phụ, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT.

Sở GT-VT cũng sẽ phối hợp sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho mọi đối tượng, nhất là HS, công nhân, người lao động trong các KCN.

* Xin trân trọng cảm ơn ông!

TRIỆU VỸ (Thực hiện)