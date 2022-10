AN NINH - TRẬT TỰ

TIN LIÊN QUAN:

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/10, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Hoàng Mạnh Duy (SN 1993), Ngô Quốc Kiệt (SN 1998) và Tăng Trường An (SN 1996, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại căn nhà trong hẻm 178 (Lý Tự Trọng, TP.Vũng Tàu). Tang vật thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay. (Nguyễn Văn)

Cướp giật dây chuyền vàng

.Ngày 23/10, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại TT. Phước Hải, Nguyễn Văn Tèo Em (30 tuổi) và Trần Văn Đỏ (30 tuổi, trú tại huyện Long Điền) đã cướp giật của chị B.T.H.T. (SN 1994, trú tại huyện Đất Đỏ) 1 sợi dây chuyền vàng 18K.

.Khoảng 6 giờ ngày 23/10, 2 đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1997) và Nguyễn Hà Nhi (SN 1994, trú tại TP.Hồ Chí Minh) chở nhau trên xe máy, đã thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền vàng của 1 người dân đang lưu thông trên đường Phạm Hồng Thái, (phường 7, TP.Vũng Tàu).

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 7 nhanh chóng triển khai lực lượng, trích xuất hình ảnh truy bắt đối tượng. Chỉ sau ít giờ gây án, 2 đối tượng trên đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật. (Phước An)

Xóc đĩa ăn tiền

Ngày 23/10, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra vụ đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, xảy ra tại khu vườn tràm thuộc ấp Phú Quý (xã Hòa Hiệp). Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang nhiều đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ, 4 quân vị, 1 tấm bạt, 10 xe mô tô cùng các vật dụng khác. (Sơn Khê)