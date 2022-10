Ngày 30/9, Công an tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn và nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Quản lý người nước ngoài trên địa bàn TP. Vũng Tàu theo chức năng của Công an tỉnh”.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá đề tài khoa học cấp cơ sở

Đề tài do Công an TP. Vũng Tàu tiến hành, tập trung nghiên cứu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với người nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn TP.Vũng Tàu từ năm 2016 đến 2022.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn TP.Vũng Tàu, từ đó rút ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; dự báo tình hình và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài trên địa bàn trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng tư vấn và nghiệm thu đã đánh giá đề tài có tính khoa học cao, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, phương pháp nghiên cứu khoa học, có tính áp dụng thực tiễn cao, do đó thống nhất đánh giá đề tài đạt xuất sắc.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý phản biện của Hội đồng và các đại biểu khách mời. Sau đó, tiếp tục chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện, đưa kết quả nghiên cứu của đề tài áp dụng vào thực tiễn công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn TP. Vũng Tàu nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung trong thời gian tới.

TRUNG HOAN - TRÍ NHÂN