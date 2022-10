Tai nạn giao thông, 1 người tử vong

Ngày 5/10, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Trước đó, xe mô tô biển số 72G1-176... do chị N.T.L.C. (SN 1999, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển phía sau chở cháu N.A. (SN 2018) hướng từ TT.Phước Bửu đi TP.Bà Rịa. Khi đến khu vực gần UBND huyện Xuyên Mộc thì xảy ra tai nạn với xe mô tô 72D1-128... do một người đàn ông điều khiển chở theo người phụ nữ chưa rõ lai lịch. Sau va chạm, xe chị L., ngã xuống đường và va chạm với xe ô tô tải do Trần Minh Tâm (SN 1991, quê tỉnh Đồng Tháp) điều khiển theo hướng cùng chiều. Hậu quả, cháu N.A. tử vong còn chị L. bị thương. (Sơn Khê)

Bắt quả tang 8 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Ngày 5/10, Công an phường Hắc Dịch cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc nhóm đối tượng có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại một quán karaoke trên địa bàn, đến Công an TX.Phú Mỹ để xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 3/10, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hắc Dịch phối hợp với Công an TX.Phú Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Tịnh Gia Viên. Tại phòng Super Vip của quán, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang một nhóm 8 người (2 nữ, 6 nam) đang tổ chức sử dụng ma túy (dạng khay). Tại hiện trường, công an thu giữ một dĩa có chứa ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai mua ma túy đến quán để sử dụng chung. (Trần Tiến)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 5/10, Công an TX.Phú Mỹ đã bàn giao đối tượng truy nã Trương Văn Hưng (SN 1987, quê tỉnh Đồng Tháp) để Công an huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp xử lý về tội cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ, Hưng gây án trên địa bàn rồi bỏ trốn nên ngày 17/4/2019, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Tháp Mười ra quyết định truy nã. Hưng bị lực lượng Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an huyện Tháp Mười bắt giữ khi đang sống và làm việc tại TX.Phú Mỹ. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/10, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn phường 7, TP.Vũng Tàu. Trước đó, lực lượng Đồn Biên phòng Bến Đá bắt quả tang Đỗ Hoàng Nam (SN 1985, chỗ ở TP. Vũng Tàu) tàng trữ trái phép 2 gói heroin. (Nguyễn Văn)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 5/10, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1995, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, Dung đe dọa và uy hiếp tinh thần anh N.H.T. (SN 1980, trú tại TP.Vũng Tàu) nhằm cưỡng đoạt 100 triệu đồng. Sau đó, anh T. đã chuyển vào 2 tài khoản ngân hàng của bạn Dung số tiền 8 triệu đồng. (Lê Nguyễn)