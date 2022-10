Bắt đối tượng sau 15 năm trốn lệnh truy nã

Ngày 4/10, Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã bắt Nguyễn Thị Mộng Lan (SN 1948, trú tại KP. Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) sau 15 năm trốn lệnh truy nã.

Bà Lan bị bắt sau 15 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2006, bà Lan bị cơ quan CSĐT - Công an huyện Tân Thành (nay là Công an TX.Phú Mỹ) bắt và khởi tố về hành vi đánh bạc. Sau đó, TAND huyện đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và bà Lan kháng cáo. Đến tháng 2/2007, TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Mộng Lan, 24 tháng tù giam về tội đánh bạc. Lo sợ phải đi tù, bà Lan bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, ngày 19/7/2007, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Tân Thành ra quyết định truy nã.

Trong suốt 15 năm qua, bà Lan bỏ trốn đến sinh sống tại tỉnh Đồng Nai. Trong những ngày gần đây, bà Lan quay về phường Mỹ Xuân làm CCCD gắn chíp. Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, lực lượng công an thấy có nhiều điểm nghi vấn, nên triển khai biện pháp nghiệp vụ điều tra xác minh và xác định bà Lan là đối tượng đang bị truy nã.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN