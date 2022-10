Bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản

Ngày 1/10, Công an huyện Long Điền cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Tèo Em (30 tuổi) và Trần Văn Đỏ (33 tuổi, trú tại huyện Long Điền) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 27/9, chị Nguyễn Thị Minh Q. chở chị Nguyễn Thị Kiều O. lưu thông trên đường xã Phước Hưng. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng thì Tèo Em chở Đỏ đi trên một xe gắn máy ép sát giật sợi dây chuyền chị O. đeo trên cổ rồi tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Long Điền và Công an xã Phước Hưng đã xuống hiện trường trích xuất camera nhà dân nơi xảy ra vụ việc và triển khai lực lượng nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng. Tại cơ quan công an 2 đối tượng khai nhận, rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường để lấy tiền tiêu xài.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN