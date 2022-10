AN NINH TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 16/10, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý Ngô Đức Lâm (SN 2001), Phan Minh Hoàng (SN 1991) và Võ Trọng Ân (SN 1999, cùng trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong kinh doanh vận tải, Hoàng thuê Ân và Lâm đánh anh N.T.C. (SN 1988, trú tại huyện Xuyên Mộc) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 16/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, xảy ra tại quán cà phê thuộc ấp Phước Thiện (xã Phước Tỉnh). Do có quen biết từ trước, Nguyễn Minh Nhật (SN 2003, trú tại huyện Long Điền) nhiều lần quan hệ với em N.T.P.T. (SN 2007, trú tại huyện Long Điền) dẫn đến có thai. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 16/10, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Phạm Thị Phượng (SN 1980, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra tại khu vực hẻm 52 (Trần Quốc Toản, phường Thắng Nhì). (Sơn Khê)

Tai nạn giao thông, 1 người tử vong

Ngày 16/10, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn làm 1 người tử vong. Trước đó, xe mô tô biển số 76HA-9489 do anh Đ.N.T. (SN 1980, quê tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên QL51, hướng từ TX.Phú Mỹ về Long Thành. Khi đến km số 41+100 thì tông vào mé bên phải đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51H-095.67 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 51R-262.04, do anh Diệp Văn Triêng (SN 1988, trú tại Đồng Nai) điều khiển, đang đậu sát lề đường bên phải hướng TX.Phú Mỹ về huyện Long Thành. Hậu quả, anh T. tử vong tại chỗ. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 16/10, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Huỳnh Thanh Hưng (SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm tài sản, xảy ra tại tiệm Manga Internet (hẻm 179 Trần Phú, phường 5). Tài sản bị chiếm đoạt là 2 card màn hình. (Trí Nhân)