Hoạt động tín dụng đen, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiềm ẩn nguy cơ phức tạp

Ngày 16/8, huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tiếp tục ổn định. Phạm pháp hình sự phát hiện 39 vụ, điều tra làm rõ 32 vụ, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 20 vụ; phát hiện xử lý hình sự 2 vụ đánh bạc với 11 đối tượng; phát hiện, tiếp nhận, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma túy 20 vụ với 44 đối tượng. Tính từ ngày 15/4/2019 đến 14/4/2022, trên địa bàn huyện xảy ra 4 vụ cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đã điều tra làm rõ 4 vụ với 4 đối tượng, trong đó khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng. Từ ngày 25/5/2021 đến ngày 24/5/2022, trên địa bàn huyện là xảy ra 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đánh giá của huyện Xuyên Mộc thì tình hình hoạt động tín dụng đen, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Quốc khánh và kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (19/8/2005- 19/08/2022) với các nội dung: tăng cường công tác trực ban, trực chiến bảo vệ cơ quan, đơn vị; duy trì tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện; nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chú ý các loại tội phạm trộm cắp, tài sản cướp giật, tài sản cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng...

NGUYỄN THẮNG