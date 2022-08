AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/8, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý Phạm Hoài Thương (SN 1983, chỗ ở Khu 10, huyện Côn Đảo) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại nơi ở của Thương, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 đoạn ống nhựa chứa ma túy tổng hợp dạng đá và 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Phạm Văn Lên (SN 1991, quê tỉnh Cà Mau) và Huỳnh Thị Bé Thùy (SN 2000, quê tỉnh An Giang) về hành vi tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Phước An)

Trộm tài sản

Ngày 24/8, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở ấp Phước Hưng, xã Tam Phước. Trước đó, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị L.T.N.G (SN 1998), trộm xe mô tô hiệu Honda Sirius. (Nguyễn Văn)

Truy tìm người

Cơ quan CSĐT - Công an TX.Phú Mỹ thông báo truy tìm người bị tố giác về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 14/5, tại cảng Thị Vải - Cái Mép, TX.Phú Mỹ có lai lịch sau: Nguyễn Đức Vũ (SN 10/4/1991), CMND 077091004629, sẹo D:2cm, C:6cm trên đầu mày phải; HKTT: tổ 3, ấp 3B, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc. Vậy ai phát hiện Vũ ở đâu liên hệ Công an TX.Phú Mỹ (đường Trường Chinh, KP. Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, SĐT: 02543.876.125 hoặc 0988.474.368 gặp ĐTV Phạm Chí Dũng) để giải quyết.