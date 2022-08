Chống người thi hành công vụ

Ngày 23/8, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khi truy bắt các đối tương đua xe trên đường 2/9 (TP.Vũng Tàu) 4 đối tượng đi trên 2 xe mô tô sử dụng bình xịt hơi cay và súng bắn hơi cay chống lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó bỏ chạy. Tổ công tác đã bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngô Đình Khôi (SN 2002, trú tại TP.Hồ Chí Minh), Kim Nhanh (SN 2005, quê tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Minh Hoàng Phú Ngọc (SN 2000, quê tỉnh An Giang). (Phước An)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 23/8, Phòng CSHS-Công an tỉnh cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Phan Hoàng Trung (SN 1996, quê tỉnh Bình Định) để tiếp tục điều tra về hành vi sử dụng mạng viễn thông lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên địa bàn tỉnh. (Nguyễn Văn)

Trộm cắp tài sản

Ngày 23/8, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, Huỳnh Văn Vinh (SN 1999) và Nguyễn Hữu Đức (SN 1997, trú tại TP. Bà Rịa) đã trộm 1 máy hàn tại nhà kho của anh N.C.K (SN 1986, ở ấp Đông, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa). (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/8, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Hoàng Văn Dũng (SN 1990, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại phường 10. Tang vật thu giữ gồm 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)