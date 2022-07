Bắt đối tượng truy nã

Ngày 29/7, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý Lục Thị Kim Nhung (SN 1992, trú tại tỉnh Đồng Nai) về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trước đó, Nhung gây án tại TX. Phú Mỹ rồi bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT-Công an TX. Phú Mỹ phải ra quyết định truy nã. Nhung bị Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 29/7, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, đại diện Công ty CP cơ điện lạnh Uy Việt, KCN Phú Mỹ 2 mở rộng, TX. Phú Mỹ đến công ty làm việc thì phát hiện mất trộm 120m dây cáp điện trị giá hơn 22,5 triệu đồng, nên đến cơ quan công an trình báo. Qua rà soát, xác minh, Công an TX. Phú Mỹ mời các đối tượng gồm: Phạm Phú Khá (SN 1987), Nguyễn Đức Hạnh (SN 1978) và Trần Văn Hòa (SN 1993, cùng trú TX. Phú Mỹ) đến làm việc. Tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận, đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên. (Nguyễn Văn)

Ngày 29/7, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Trần Văn Sang (SN 1991, chỗ ở TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, Sang đã đột nhập và 1 căn nhà tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam trộm nhiều tài sản có giá trị khoảng 50 triệu đồng. (Lê Nguyễn)