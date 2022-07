Bắt 4 phương tiện vận chuyển cát trái phép

Ngày 20/7, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp đối với 4 chủ phương tiện, vận chuyển khoảng 1.070m3 cát nhiễm mặn trên vùng biển BR-VT.

Trước đó, ngày 17/7, trong quá trình tuần tra tại vùng biển BR-VT, Đồn Biên phòng Bến Đá phối hợp với Đoàn đặc nhiệm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh phát hiện và kiểm tra 4 phương tiện: HP 4006 do ông Trương Văn Nghề (trú tại xã Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương) làm thuyền trưởng vận chuyển khoảng 280m3 cát; HP 4265 do ông Nguyễn Văn Nghĩa (trú tại xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương) làm thuyền trưởng vận chuyển khoảng 270m3 cát; SG 7711 do ông Trần Văn Sơn (trú tại xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) làm thuyền trưởng vận chuyển khoảng 260m3 cát; SG 9183 do ông Nguyễn Văn Nhật (trú tại xã Quang Ninh, Kiến Xương, Thái Bình) làm thuyền trưởng vận chuyển khoảng 260m3 cát.

Tại thời điểm kiểm tra, 4 thuyền trưởng này không xuất trình được giấy tờ của phương tiện, của thuyền viên hoặc người lái phương tiện và chứng từ liên quan đến số cát nhiễm mặn đang vận chuyển.

Lực lượng BĐBP ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

MINH NHÂN