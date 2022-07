Kỳ cuối: Chung tay ngăn chặn tội phạm ma túy

Trước tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sở, ban, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp phòng, chống ma túy. Công an tỉnh đã triệt xóa nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn.

Võ Minh Hồng (SN 1972, trú tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh) tại cơ quan công an và tang vật vụ án (ảnh dưới).

Với quyết tâm bảo đảm ANTT trên địa bàn cũng như ngăn chặn những nhóm tội phạm có ý đồ tàng trữ, tuồn ma túy vào cộng đồng, thời gian tới PC04 tiếp tục tăng cường tuần tra, giám sát và xử lý nghiêm những đối tượng liên quan đến ma bán, tàng trữ ma túy. Thượng tá Lâm Văn Long, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh

Triệt xóa nhiều đường dây ma túy

Mới đây, một đường dây ma túy lớn được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh khám phá, qua đó bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ khoảng 4,9kg ma túy. Trước đó, giữa tháng 5, từ “chân rết” Bùi Văn Minh (SN 1988, ngụ TP.Bà Rịa), kẻ chuyên mua ma túy của nhiều đối tượng tại TP.Hồ Chí Minh và địa bàn tỉnh để sử dụng, Công an tỉnh tiến hành mở rộng điều tra.

Lần theo đường dây, trinh sát nắm được Minh mua ma túy của một đầu nậu tại TP.Hồ Chí Minh tên Võ Minh Hồng (SN 1972, trú tại quận 1). Nhằm củng cố chứng cứ phạm tội, PC04 đã cử nhiều trinh sát tới TP.Hồ Chí Minh để theo dõi lộ trình di chuyển cũng như điểm mua bán ma túy của Hồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, một trinh sát thuộc Đội 2 cho biết Hồng rất cảnh giác với người lạ. Khi thực hiện hành vi mua bán ma túy, Hồng thường thay đổi địa điểm nhằm cắt đuôi trinh sát. Thậm chí, để bảo đảm an toàn, Hồng còn dắt “khách” đi lòng vòng trước khi giao dịch. Do nơi ở của Hồng nằm tại khu nhà trọ nên quá trình xác định nơi ở, thời điểm di chuyển của kẻ cầm đầu gặp nhiều khó khăn.

Sau gần một tháng đấu tranh, đến ngày 17/6, PC04 phối hợp cùng Công an phường Phước Nguyên (TP.Bà Rịa) bắt quả tang Minh tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nhà riêng của đối tượng, công an thu giữ tổng cộng 8 gói ma túy dạng đá. Đồng thời, PC04 cũng phối hợp Công an TP.Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Hồng tại phòng trọ 102, số nhà 95 đường Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1. Tại đây, công an thu giữ 18 gói ma túy dạng đá trọng lượng 4,2kg và 2.218 viên thuốc lắc.

Trước đó, tháng 4/2022, qua nắm địa bàn, trinh sát phát hiện một đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn từ TP. Hồ Chí Minh về địa bàn tỉnh tiêu thụ. PC04 xác lập chuyên án 0222PM và bố trí lực lượng theo dõi quá trình hoạt động của đường dây ma túy này.

Qua thời gian dài mật phục, tối 18/4, Đội 1, PC04 phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức bắt giữ 3 đối tượng, trong đó Trương Sỹ Quang (SN 1986, ngụ TX. Phú Mỹ) cầm đầu. Công an thu giữ 3,8kg ma túy tổng hợp (dạng đá), 429 viên thuốc lắc cùng nhiều dụng cụ phục vụ hành vi phạm tội.

Ngoài những chuyên án lớn, Công an tỉnh còn kiểm soát chặt chẽ quán bar, vũ trường - môi trường thuận lợi để sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình, ngày 2/5 vừa qua, Công an TP. Vũng Tàu kiểm tra bất ngờ vũ trường Bluemoon (số 2A đường Nguyễn Du, phường 1, TP. Vũng Tàu). Qua đó phát hiện 194 “dân chơi” và 1 nhân viên dương tính với ma túy. Những người này được đưa về trụ sở làm việc, lập biên bản xử lý theo quy định. Qua củng cố hồ sơ, Công an TP.Vũng Tàu khởi tố hình sự 8 đối tượng về hành vi tổ chức, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt hành chính 187 người.

Tiếp tục ngăn chặn

Trong những năm qua, tình hình người nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có BR-VT. Hầu hết các xã, phường trên địa bàn tỉnh đều đã có người nghiện ma túy, gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống xã hội.

Tội phạm và tệ nạn ma túy đã và đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của toàn xã hội. Hậu quả do ma túy gây ra hết sức nặng nề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ANTT, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân; là một trong những nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh tội phạm, hủy hoại sức khỏe, làm suy thoái nhân cách, đạo đức và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Do đó, để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng khu phố, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư. Tăng cường phổ biến Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp; phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa của người dân.

Đồng thời đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, thanh, thiếu niên, HS, SV.

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, trong đó có một chương riêng quy định rõ về công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là cơ sở pháp lý để các lực lượng địa phương thực hiện quản lý chặt người nghiện.

Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Luật mới quy định lực lượng công an xã, phường thị trấn có vai trò rất quan trọng trong công tác phòng, chống ma tuý, quản lý người nghiện. Đặc biệt là trong công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và cai nghiện ma túy tại cơ sở. Quản lý chặt chẽ, “từ sớm, từ xa” hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý ngay từ khi mới manh nha là góp phần chặt đứt “nguồn cầu”, giảm “nguồn cung”, từ đó ngăn chặn hiệu quả ma tuý len lỏi trong cộng đồng dân cư.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN – TIỂU THIÊN