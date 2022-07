58 thanh, thiếu niên hầu tòa vì mang hung khí đi đánh nhau

Ngày 20/7, TAND huyện Long Điền mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “gây rối trật tự công cộng”, đối với 58 bị cáo, từ 17 đến 22 tuổi, đều ngụ tỉnh BR-VT. Vụ án được đưa ra xét xử công khai tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện Long Điền.

Bị cáo Trần Mỹ cùng đồng phạm tại phiên xét xử.

Từ sáng sớm, hàng chục người dân, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ba mẹ, người thân của các bị cáo đã đến dự theo dõi phiên xử con em mình. Lực lượng Công an huyện Long Điền gồm: CSGT, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp, Cảnh sát cơ động đã tham gia điều tiết giao thông, kiểm tra giấy tờ, sắp xếp các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và bảo đảm an ninh trật tự cho phiên tòa.

Trong số các bị cáo bị truy tố trong phiên toà lần này có nhiều người có tiền án, tiền sự.

Tại phần làm thủ tục phiên tòa, các luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa do vắng 1 bị cáo, nhiều người đại diện hợp pháp và người làm chứng nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo.

HĐXX sau khi hội ý cho rằng bị cáo Trần Thanh Xuân có đơn xin xét xử vắng mặt, đồng thời những người đại diện hợp pháp cho những bị cáo dưới 18 tuổi vắng mặt không có lý do chính đáng. Các bị cáo không có ý kiến về sự vắng mặt của người đại diện và lời khai có đầy đủ tại hồ sơ vụ án nên tuyên bố tiếp tục phiên xét xử.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước với Trần Thị Linh Nhi (SN 2000, ngụ TP.Bà Rịa) nên vào khoảng 16 giờ ngày 8/7/2021, Trần Mỹ (SN 2003, ngụ huyện Long Điền) điện thoại hẹn Nhi đến khu vực ruộng muối thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền để đánh nhau.

Để có thêm lực lượng, Trần Mỹ rủ 17 người khác đi giúp sức. Tất cả đều đồng ý và hẹn gặp nhau tại khu vực trường bắn xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Sau đó, nhiều thành viên trong nhóm của Trần Mỹ rủ thêm khoảng 53 người khác, có độ tuổi từ 17 - 22 tuổi cùng tham gia.

Để có hung khi đánh nhau, Đặng Thái Hà đến nhà Trần Quang Nhật (ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền) lấy bao chứa khoảng 10 cây hung khí gồm dao phóng lợn, cây ba chĩa, dao tự chế,… mang đến khu vực trường bắn để trong bụi cây và đợi nhóm người của Trần Mỹ đến. Vũ Văn Tài chở Nguyễn Văn Đức đi vào khu vực tái định cư TT.Long Hải, huyện Long Điền lấy 1 cây dao phóng lợn mang theo.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, nhóm của Trần Mỹ tập trung tại khu vực trường bắn xã Phước Hưng. Cả nhóm mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chở nhau chạy từ xã Phước Hưng qua các tuyến đường đến khu vực trung tâm Y tế huyện Long Điền. Tại đây, một nhóm hàng chục người từ các địa phương khác trong tỉnh cũng mang hung khí kéo đến tụ tập với nhóm của Trần Mỹ. Cả nhóm cùng đi ra hướng ngã ba Chợ Bến và đi xuống khu vực ruộng muối thuộc xã An Ngãi, tìm nhóm Linh Nhi để đánh nhau.

Do không thấy nhóm của Linh Nhi nên cả nhóm quay lại đi về hướng TP.Bà Rịa. Khi đến ngã ba Chợ Bến thì gặp lực lượng công an nên cả nhóm bỏ chạy. Lực lượng công an truy xét bắt giữ và mời tất cả các đối tượng lên làm việc. Công an cũng thu giữ hàng chục xe máy, các loại dao phóng lợn, đao tự chế, cây ba chĩa, dao rựa và điện thoại các loại là vật chứng của vụ án.

Các bị cáo bị truy tố trong vụ án gồm: Trần Mỹ, Cao Quốc Cường, Lê Tuấn Trọng, Dương Hoàn Trọng, Nguyễn Hữu Trí, Võ Thành Phú, Nguyễn Văn Tá, Trần Thanh San, Lê Quang Vinh, Nguyễn Thành Phúc, Huỳnh Thanh Triệu, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Minh Chương, Phan Trường Vũ, Trần Đinh Huy Hoàng, Lê Hải Dương, Trương Bửu Nhân, Đặng Thành Hậu, Đỗ Phương Nam, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Trần Nguyên, Vũ Hoàng Phú, Nguyễn Trọng Phúc, Lê Thanh Tú, Trần Văn Hà, Trần Thanh Hậu, Đặng Thái Hà, Trần Tiến Tài, Nguyễn Tấn Sỹ, Nguyễn Phú Quý, Vương Văn Quang, Nguyễn Đàm Vũ Nhật, Lê Anh Lân, Trần Huy Hoàng, Mai Văn Công, Lưu Quang Trường, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Huỳnh Anh, Lê Minh Hiền, Giáp Kim Hiệp, Lê Trọng Nghĩa, Đinh Đức Trí, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quang Vinh, Trần Thanh Xuân, Nguyễn Hoàng Bảo Ân, Đào Văn Huấn, Huỳnh Thế Nam, Phạm Minh Quân, Vũ Văn Tài, Huỳnh Bửu Tâm, Nguyễn Văn Thanh, Trần Văn Thương, Lương Bảo Khôi, Mã Gia Kiệt, Huỳnh Trung Hiếu, Huỳnh Quốc Khánh và Cổ Tấn Trọng Hiếu.

Quá trình điều tra, các bị can thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi như đã nêu trên, ăn năn hối cải. Tại thời điểm phạm tội, nhiều bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên cần được áp dụng các quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo xảy ra tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, đã phạm vào tội “gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318 Bộ Luật hình sự với khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày, từ 20 đến 22/7.

Bài, ảnh: BẠCH LONG