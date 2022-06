Chiều 8/6, tại Công an huyện Long Điền đã diễn ra lễ ra mắt mô hình “Tổ công nhân vì môi trường xanh, tự quản về an ninh trật tự”.

Lãnh đạo Công an huyện Long Điền và lãnh đạo Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư phát triển đô thị huyện Long Điền ký kết quy chế phối hợp hoạt động của mô hình.

Mô hình do Công an huyện Long Điền và Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư phát triển đô thị huyện Long Điền phối hợp triển khai thực hiện.

Mô hình gồm 2 tổ, mỗi tổ 15 thành viên là công nhân, người lao động của Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư phát triển đô thị huyện Long Điền.

Mô hình nhằm góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm cho công nhân, người lao động của và Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư phát triển đô thị huyện Long Điền trong thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị cũng đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động của mô hình này.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN