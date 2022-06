92 trường hợp vi phạm dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định

Ngày 4 và 5/6, Đội CSGT và Trật tự - Công an TP. Vũng Tàu ra quân xử lý 92 trường hợp đỗ xe sai quy định tại các tuyến đường trên địa bàn. Đối với các trường hợp không có người điều khiển, lực lượng chức năng sẽ dán thông báo phạt nguội.

Thời gian qua, tình trạng dừng, đỗ phương tiện sai quy định, gây mất trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn. Do đó, Công an TP. Vũng Tàu tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, khi xử lý vi phạm sẽ tiến hành tuyên truyền trực tiếp đến lái xe, nhằm tiếp tục nâng cao ý thức lái xe chấp hành đảm bảo không để xảy ra cản trở, ùn ứ giao thông trên địa bàn. Việc dừng đỗ xe nơi có biển cấm “dừng xe, đỗ xe” người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 400-600 ngàn đồng theo quy định.

TRÍ NHÂN